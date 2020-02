A Sanremo con Valentina Parisse

“Nell’estasi o nel fango” è stato il brano di Michele Zarrillo al Festival di Sanremo, scritto dallo stesso artista insieme a Valentina Parisse.

La abbiamo incontrata a Casa Sanremo, dove ci ha raccontato del suo Festival ma anche delle emozioni vissute cantando davanti al Presidente della Repubblica.

Valentina Parisse, è una cantante, autrice e compositrice nata a Roma, vissuta a Ciampino e con un trascorso in Canada.

Si è esibita sul palco del Concerto del Primo Maggio in Piazza San Giovanni a Roma: in questa occasione ha presentato in esclusiva per la prima volta il nuovo singolo “Dannata Lotta” scritto insieme a Cheope (Alfredo Rapetti Mogol) e Davide Napoleone. Ha preso parte al programma “All Together Now”, il nuovo show musicale con Michelle Hunziker e J-Ax in onda su Canale 5.