A Sanremo con Danila Satragno

Danila Satragno è la vocal coach delle star. Per la profondità e la completezza del suo metodo ama definirsi “vocal builder”.

L’abbiamo incontrata al Festival di Sanremo, dove ha seguito Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Annalisa e Levante.

Can­tante, musicista e vocal coach, Danila Satragno lavora con gran­dissimi artisti.

Docente al Conservatorio di canto jazz e pop, è stata coach ad Amici e X-factor.

La sua lunga esperienza di vocal coach per professionisti e per giovani ta­lenti l’ha portata a elaborare l’esclusivo metodo Vocal Care®, utilizzato anche da molti attori e doppiatori. Ha già pubblicato “Voglio cantare” e “Accademia di canto” per Sperling & Kupfer.