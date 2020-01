Xiaomi Mi 10 è dietro l’angolo: ecco i primi benchmark

Mentre l’attuale top di gamma Xiaomi Mi 9T si prepara ad aggiornarsi ad Android 10, il gigante dell’hi-tech cinese scalda i motori per l’arrivo di Mi 10, atteso per una presentazione ufficiale il mese di Febbraio e pronto a sbarcare anche in Europa entro primavera.

Come potrebbe essere Xiaomi Mi 10

Come accade spesso per gli smartphone più attesi, anche Xiaomi Mi 10 ha già fatto una sua prima comparsa online sotto forma di render, che mostrano gli accorgimenti tecnici adottati per differenziarlo dalla precedente generazione Mi 9.

Tra questi un display con fotocamera ‘in-hole’ (incastonata nel pannello schermo) e ben quattro obiettivi fotografici posteriori sul retro del dispositivo.

E’ quindi legittimo aspettarsi che proprio come i suoi predecessori Xiaomi Mi 10 brillerà in campo imaging.

La casa produttrice stessa si sarebbe sbilanciata nel dire che lo smartphone ‘darà parecchio filo da torcere’ agli attuali competitor. Di certo le prime indiscrezioni sembrano supportare questo punto di vista: l’obiettivo primario da 108 megapixel è affiancato a tre sensori con diverse caratteristiche di ripresa (ultrawide, telephoto e profondità) da 20, 12 e 5 megapixel.

Ma c’è da aspettarsi molto altro: Xiaomi vuole che il nuovo Mi 10 sorprenda anche dal punto di vista delle performance generali, evitando l’inconveniente di produrre uno smartphone che soddisfi solo in parte le aspettative degli utenti.

Come mostrato dalla piattaforma di benchmarking AnTuTu, una variante Pro di Mi 10 già stata sottoposta ad alcuni test e i risultati sono più che convincenti, complice anche l’uso del processore Snapdragon 865, il top di gamma attuale che si affianca ad un’ottima GPU adatta al gaming, Adreno 650.

Come mostrato dal portale GizmoChina, il punteggio complessivo è di 560,217: una cifra che può essere vantata da pochi altri prototipi di smartphone che ci terranno compagnia nel 2020, e che molto probabilmente renderà Xiaomi Mi 10 un “best buy” da tenere d’occhio per diversi mesi.