Xiaomi e gli smartphone con schermo flessibile del 2020

Un brevetto pubblicato di recente indica che ci sono idee più creative per Xiaomi smartphone con schermo flessibile. Ci sarebbero due modelli, non sono smartphone pieghevoli, ma il display si estende fino alla parte posteriore.

A rivelarlo è il portale Letsgodigital che presenta anche qualche anteprima.

Lo scorso anno sono stati introdotti vari smartphone con doppio display. Consideriamo ad esempio il Vivo NEX Dual Display, il Nubia Z20 e il Meizu Pro 7 Dual Screen.

Xiaomi ha aggiunto un piccolo extra ad ottobre 2019 con l’introduzione dello smartphone concept Xiaomi Mi Mix Alpha. Questo telefono cellulare ha uno schermo continuo flessibile, noto anche come display surround. È stato un tentativo una tantum o possiamo aspettarci più telefoni Xiaomi con uno schermo avvolgente in futuro?

Smartphone Xiaomi con display flessibile a doppia faccia

Alla fine del 2018, Xiaomi Mobile di Pechino ha depositato un notevole brevetto nel suo paese di origine cinese.

Il 10 gennaio 2020, il brevetto di progettazione è stato incluso anche nel WIPO Global Design Database. Il brevetto “Cellulare” mostra due modelli di smartphone, entrambi con uno schermo flessibile.Sono state incluse 11 immagini del primo disegno (modello A), tre delle quali sono rendering che mostrano il dispositivo da tutti i lati. Questo smartphone a doppia faccia ha un design quasi a schermo intero in cui il display si estende attraverso il lato sinistro del telefono verso la parte posteriore.

L’intero retro è inoltre costituito da una superficie dello schermo, ad eccezione di una banda stretta, che incorpora un sistema a tripla fotocamera.È una specie di variante semplificata del Mi Mix Alpha.

Questa volta Xiaomi ha scelto di posizionare la fascia della fotocamera sul lato estremo, quindi solo uno dei due lati è arrotondato. Dall’altro lato – visto di fronte – è visibile una sottile cornice di metallo, di dimensioni uguali in alto e in basso.

Smartphone Xiaomi con schermo continuo tramite la parte superiore

Sono disponibili circa 10 immagini del secondo design (modello B), anche con questo modello sono stati aggiunti due render di colore. Questo smartphone Xiaomi è uno schermo flessibile che attraversa dall’alto verso il basso. Questo dispositivo ha un aspetto molto elegante e consiste quasi interamente di una superficie dello schermo. Il sistema a tripla fotocamera è integrato nello schermo, paragonabile a una fotocamera a perforazione.

Il bordo del telaio nella parte inferiore è leggermente più largo nella parte posteriore che nella parte anteriore, possibilmente con sensori incorporati. Non ci sono altri pulsanti visibili, rendendo il telefono particolarmente elegante.

Samsung ha anche brevettato un tipo simile di smartphone con uno schermo continuo l’anno scorso. Il dispositivo Xiaomi sembra molto futuristico, con il modello Samsung era visibile un bordo del telaio significativamente più grande nella parte inferiore, sia nella parte anteriore che nella parte posteriore.

Non è chiaro se Xiaomi intenda effettivamente immettere questi modelli sul mercato. Lo Xiaomi Mi Mix Alpha è stato presentato come uno smartphone concept e sarebbe prodotto su piccola scala. Lo smartphone era inizialmente programmato per essere rilasciato a dicembre 2019, ma il lancio è stato posticipato per il momento. Resta da vedere se questo smartphone innovativo sarà lanciato sul mercato nel 2020. Con un prezzo al dettaglio suggerito di circa € 2.250, questo telefono cellulare non è certamente adatto a tutti.

Nei prossimi anni, schermi flessibili per i nostri dispositivi mobili verranno utilizzati su scala sempre più ampia. Con il passare del tempo, anche questi tipi di smartphone diventeranno notevolmente più economici. Siamo quindi molto curiosi di sapere che tipo di modelli di smartphone possiamo accogliere nel 2020.