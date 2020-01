WhatsApp, arriva la Dark Mode: come attivarla

Il numero di app per smartphone compatibili con la popolare Dark Mode continua ad aumentare giorno dopo giorno: attivare un tema scuro che facilita la lettura e il riposo della vista è uno dei trend che ormai da molto tempo incontra il favore degli utenti Android e iOS.

Non poteva quindi mancare all’appello un attesissimo aggiornamento WhatsApp che rende compatibile il messenger più usato al mondo con questa modalità di lettura. Va notato che è quasi incredibile come l’app sia rimasta a secco della Dark Mode fino ad oggi, tuttavia il team di sviluppo ha scelto di prendersi tutto il tempo necessario per testare il design a tema scuro, prima di proporlo agli utenti in via ufficiale.

Come attivare il tema scuro di Whatsapp

L’attesa è comunque giunta al termine e possiamo finalmente installare il nuovo update WhatsApp nella sua versione beta, ancora prima che debutti la versione stabile entro poche settimane. Per fare ciò dovremo prelevare il file APK presente sul nostro sito di distribuzione app preferito (a titolo di esempio, ApkMirror ha già disponibile il file necessario) e installarlo.

Dopo questo primo passo, non dovremo fare altro che aprire l’app come sempre facciamo, e premere sui tre puntini in alto a destra sul display. Ci apparirà il menu delle Impostazioni, da cui dovremo scegliere l’opzione Chat e infine Tema.

Una volta selezionato questo menu, la “famigerata” Dark Mode per WhatsApp sarà a portata di mano: scegliamo l’opzione “Scuro” e finalmente lo schermo si tingerà di una tonalità che rende la lettura molto più rilassante, e di certo molto più adatta a un uso notturno dell’app rispetto al tema di default.

Questa novità si aggiunge al recente arrivo degli sticker animati, e apre la strada a quello che potrebbe essere un altro aggiornamento importante: la possibilità di trasferire l’account da un dispositivo all’altro senza dover passare per la classica procedura di login, evitando così di ancorare il nostro profilo ad uno smartphone specifico.