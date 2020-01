Verissimo, la puntata dell’11 gennaio

Sabato 11 gennaio, alle ore 16.00, primo appuntamento del 2020 con Verissimo.

Gli ospiti di Verissimo

In esclusiva, Pierfrancesco Favino racconta a Silvia Toffanin come si è trasformato in Bettino Craxi per il nuovo film di Gianni Amelio “Hammamet”.

Intensa intervista a Katia Ricciarelli, una delle più belle voci del mondo della lirica, che quest’anno festeggia 50 anni di carriera.

A Verissimo ospite anche Barbara d’Urso, che un sondaggio promosso dal Corriere della sera ha eletto come il personaggio televisivo più significativo dell’ultimo decennio.

In studio, sempre più innamorati e futuri sposi: Giorgia Palmas e Filippo Magnini.

Infine, per la loro prima intervista di coppia tv, saranno a Verissimo l’ex calciatore Alberto Aquilani e la moglie Michela Quattrociocche.