Verissimo: la puntata del 18 gennaio

Sabato 18 gennaio 2020, alle ore 16.00, imperdibile appuntamento con Verissimo.

Gli ospiti della puntata di Verissimo

In esclusiva assoluta, Silvia Toffanin incontra per una lunga intervista Sinisa Mihajlovic, un grande uomo e allenatore, che da qualche tempo sta affrontando la partita più difficile della sua vita.

Anche lui ha affrontato un momento duro e buio in seguito all’incidente stradale nel quale è stato coinvolto nel 2018 e a causa del quale, purtroppo, una donna ha perso la vita. Per la prima volta da quel tragico evento Michele Bravi racconta a Verissimo come sia cambiata la sua vita.

Infine, a Verissimo festeggia i suoi splendidi 80 anni Iva Zanicchi.