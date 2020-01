Ritorna il weekend e con esso l’attesissimo appuntamento televisivo con Uno Mattina in famiglia, in onda su Rai1

La trasmissione, fresca vincitrice del Lifestyle Award 2020 per la sezione Tv, ritorna con la validissima coppia di conduttori: Monica Setta e Tiberio Timperi. Momento d’oro per i due conduttori che continuano a fare importanti numeri in termini di ascolto: anche la scorsa settimana il programma ha sfiorato il 26% di share.

Ovviamente lo staff di Lifestyleblog.it spera di incontrare i due conduttori per la consegna del premio, giunto alla sua quarta edizione. Ma intanto andiamo a vedere cosa accadrà nelle prossime puntate di questo fine settimana…

Uno Mattina in Famiglia, le puntate del 25 e 26 gennaio 2020

Appuntamento sabato 25 gennaio, a partire dalle ore 7, mentre domenica 26 gennaio dalle 6.30.

Non mancheranno gli approfondimenti di attualità, spettacolo, informazione e intrattenimento. Monica Setta, nella puntata di sabato, intervisterà Monica Leofreddi.

Ampio spazio ai talk su temi di attualità. Non mancherà la divertente rassegna di Gianni Ippoliti così come i simpatici esperimenti del colonnello Laurenzi, che darà anche le previsioni meteo per la settimana.

La regia è curata da Marco Aprea, mentre la squadra degli autori è composta da Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Concita Borrelli e Francesco Marcucci.