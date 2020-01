Uno Mattina in famiglia (18 e 19 gennaio 2020)

Nuovo appuntamento con Uno Mattina in famiglia, in onda su Rai1 nel fine settimana.

Uno Mattina in famiglia premiato dai Lifestyle Awards di Lifestyleblog.it

La trasmissione, come avrete già letto, ha vinto il Lifestyle Award 2020 per la sezione Tv, con il riconoscimento che sarà consegnato prossimamente ai due conduttori. Bis di premi per Monica Setta che riceverà anche il “Premio Speciale TV del mattino”.

Uno Mattina in Famiglia, le puntate del 18 e 19 gennaio 2020

Monica Setta e Tiberio Timperi saranno in onda su Rai1 sabato 18 gennaio, a partire dalle ore 7, mentre domenica 19 gennaio dalle 6.30.

Non mancheranno gli approfondimenti di attualità, spettacolo, informazione e intrattenimento.

Il programma è ormai un appuntamento fisso del weekend per i telespettatori italiani. Il programma sta riscuotendo numerosi successi grazie agli importanti dati di ascolto: soltanto domenica scorsa la trasmissione ha sfiorato il 26% di share.

La regia è curata da Marco Aprea, mentre la squadra degli autori è composta da Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Concita Borrelli e Francesco Marcucci.