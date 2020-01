Uno Mattina in Famiglia: 11 e 12 gennaio su Rai1

Secondo weekend del 2020 per Uno Mattina in famiglia, che va in onda con il suo consueto doppio appuntamento.

Uno Mattina in Famiglia, le puntate del 11 e 12 gennaio 2020

Monica Setta e Tiberio Timperi saranno in onda su Rai1 sabato 11 gennaio, a partire dalle ore 7, mentre domenica 12 gennaio dalle 6.30.

Non mancheranno gli approfondimenti di attualità, spettacolo, informazione e intrattenimento.

La regia è curata da Marco Aprea, mentre la squadra degli autori è composta da Giovanni Taglialavoro, Antonella Barbaglia, Fiore Caputo, Concita Borrelli e Francesco Marcucci.

Un format di successo

Il 2020 di Uno Mattina in Famiglia è iniziato a gonfie vele. Vincente il daytime di domenica 5 gennaio 2020, dove il programma ha conquistato il 25,9% degli ascoltatori, con 1 milione 662 mila telespettatori.

La trasmissione di Rai1 sta vivendo una “seconda giovinezza” grazie agli ottimi risultati ed alla coppia di conduttori.