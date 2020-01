Confermato: un addetto ai lavori presso Samsung Electronics e un importante rivenditore europeo hanno confermato esclusivamente a LetsGoDigital che Samsung utilizzerà il nome del modello Galaxy S20 per la sua serie S 2020.

Così come preannunciato in un altro articolo, il produttore coreano ha scelto questa strada per il nome del prossimo dispositivo di punta.

Pensare che il mese scorso si vociferava che il successore della famosa serie Samsung Galaxy S10 non avrebbe ottenuto il nome Galaxy S11, ipotesi che era accreditata da più tempo.

Certezza che poi ha trovato riscontro concreto da poco.

Il nome, pertanto, corrisponderà all’anno dell’introduzione, secondo quanto riferito dal cinese Twitterer Ice Universe . Nel 2020 sarà quindi Galaxy S20, dell’S20 + e dell’S20 Ultra. Di conseguenza, il Galaxy S21 sarà rilasciato nel 2021.

Evento Samsung Galaxy Unpacked 2020: Galaxy S20 e Fold 2