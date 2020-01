Tolo Tolo: partenza col botto per Checco Zalone

Tolo Tolo apre il suo viaggio nel 2020 con 8,6 milioni di euro nel suo primo giorno.

Numeri da record quindi per Checco Zalone, che supera di 2 milioni di euro il suo ultimo precedente con Quo Vado. Film che, tuttavia, registrò il suo apice di incassi soltanto al terzo giorno di programmazione.

Tolo Tolo diventa il film con il miglior incasso di sempre nella storia del cinema italiano nelle prime 24 ore di programmazione.

Oltre 1 milione di spettatori hanno aperto il nuovo anno con il nuovo film-commedia di Luca Medici, che affronta temi di attualità come quello dei migranti.

Un inizio più che positivo per Medici e la Taodue, qualcosa che probabilmente non è mai accaduta negli ultimi anni. Un cinema che fa discutere, provoca, fa arrabbiare e riflettere: è anche questa la mission delle pellicole e Checco Zalone sembra esserci riuscito a pieno.

“Checco Zalone ha riunito gli italiani dentro le sale cinematografiche” commenta con soddisfazione Pietro Valsecchi produttore del film: “Un risultato incredibile che mi rende ancora più felice perché premia l’opera prima di Checco come regista, una scommessa vinta non solo per gli incassi ma anche per la riuscita del film, che ha saputo divertire ed emozionare grandi e piccoli al di là di ogni divisione ideologica. Il nuovo decennio inizia bene per il cinema italiano grazie a questa iniezione di fiducia e di incassi che ricadono su tutto il sistema cinematografico”.