Storie Senza tempo, i romanzi che hanno rivoluzionato l’universo femminile

Storie Senza tempo: RBA presenta la nuova collana inedita dedicata alla migliore selezione dei romanzi che hanno rivoluzionato l’universo femminile.

Storie Senza tempo, la collana di libri in edicola

STORIE SENZA TEMPO è una collana di libri in edicola dal 18 gennaio con la prima uscita al prezzo lancio di 2,99 €. Le prime 10 uscite hanno periodicità quattordicinale, successivamente la periodicità è settimanale. Per ricevere tutti i volumi è possibile sottoscrivere un abbonamento sul sito www.storiesenzatempo.it e scoprire sconti e regali esclusivi inclusi nell’offerta. L’opera prevede 60 uscite, l’elenco completo è disponibile sul sito www.storiesenzatempo.it

Il piano dell’opera

PERCHÉ Piccole donne è all’avanguardia? PERCHÉ Orgoglio e pregiudizio ha a che fare più col presente che col passato? PERCHÉ Jane Eyre continua a ispirarci? PERCHÉ queste storie così deliziosamente classiche ci appaiono decisamente moderne? PERCHÉ i loro racconti ci accompagnano da molto tempo emozionandoci e facendoci sognare. PERCHÉ contengono personaggi forgiati nel passato in cui ci riconosciamo e identifichiamo. PERCHÉ ci parlano della libertà di decidere o dell’importanza di essere noi stesse, e ci offrono uno specchio in cui guardarci. PERCHÉ sono storie di ieri che ancora oggi ci parlano di noi.

UN OMAGGIO AI ROMANZI CHE PARLANO DI TE Dai capolavori di Jane Austen all’oscuro romanticismo delle Brontë, dalla ribellione di Piccole donne all’appassionata sete di libertà di Anna Karenina… Un’edizione esclusiva così suggestiva da trascendere i limiti temporali: splendide copertine del XIX secolo reinterpretate a colori e con stampe in oro; pagine interne con accurate illustrazioni d’epoca nei frontespizi e capilettera finemente decorati.

ROMANZI CHE VORRAI CUSTODIRE E CHE NON SMETTERAI MAI DI RILEGGERE Un tributo alle scrittrici e alle eroine che ci hanno ispirato, una preziosa edizione concepita per durare per sempre.

LUSSUREGGIANTI MOTIVI NATURALISTI Le splendide illustrazioni, ispirate ai lussureggianti motivi naturalisti dell’epoca, si diramano nel fronte, nel dorso e nella quarta di copertina, trasformando ogni volume in un oggetto dallo stile delicato e unico.

SUGGESTIVI CAPILETTERA Ogni storia comincia con delicati capilettera illustrati, disegnati appositamente per la collezione, che ti fanno immergere nel raffinato mondo delle nostre protagoniste.

LA BIBLIOTECA PIÙ BELLA I toni cromatici dei libri sono stati selezionati accuratamente per comporre una magnifica biblioteca che alterna una gamma di ben diciotto colori.

JANE AUSTEN, SIMBOLO DELLE SCRITTRICI RIBELLI Jane Austen è una delle scrittrici più importanti della storia della letteratura. Ribelle e anticonformista, tracciò la via a molte altre autrici che, come le sorelle Brontë, Louisa May Alcott o Edith Wharton, si liberarono del corsetto che la società imponeva loro pubblicando alcune tra le opere più rivoluzionarie. I suoi romanzi, imprescindibili per ogni lettrice, catturavano le complessità dell’universo femminile, rivendicavano la sua importanza e offrivano un ritratto della donna che, per la prima volta, aveva voce e libertà. Le sue storie ci portano nei luoghi abitati dalle prime eroine della letteratura.

THE CRANFORD SERIES: UNA PERLA DELL’EDITORIA VITTORIANA Alla fine del secolo XIX la casa editrice inglese Macmillan pubblicò The Cranford Series, una collezione di libri rilegati splendidamente che furono concepiti per la prima volta come oggetto da regalare. La serie prendeva il nome dall’omonimo romanzo di Elisabeth Gaskell, pubblicato nel 1891 e inserita nei titoli della nostra collezione. I ricchi motivi che decoravano le sue copertine, stampati in oro su una caratteristica pelle verniciata di verde, furono commissionati ad alcuni tra i migliori illustratori dell’epoca, come Hugh Thompson o Charles Edmund Brock. Questa grafica dava ai libri una magnifica brillantezza, trasformandoli in lucenti regali sull’albero di Natale.

RECUPERIAMO IL SUO SPIRITO Allo scopo di recuperare questa edizione gioiello, avvicinando quell’epoca ai nostri giorni, abbiamo realizzato un minuzioso lavoro di reinterpretazione delle illustrazioni delle copertine originali.

REINTERPRETIAMO LE COPERTINE A COLORI DELLA SERIE Diamo vita e colori alle copertine più belle, conservando la brillantezza originale con delicate stampe in oro. Le tonalità cromatiche, accuratamente selezionate, evocano la raffinata bellezza dei tessuti di epoca vittoriana.