Sony Xperia 5 Plus, che cosa aspettarsi dal nuovo top di gamma

Sono passati pochi mesi dal debutto ufficiale di Sony Xperia 5, presentato dalla casa giapponese durante l’evento IFA 2019 di Berlino, ma la luce dei riflettori sembra essere ancora una volta puntata sui nuovi rumor relativi a un dispositivo della serie presto in arrivo: si tratta di Xperia 5 Plus.

Il successore dell’attuale flagship è al centro di molte discussioni, in particolare quelle che vedono imminente un cambio di rotta da parte di Sony in termini di design della linea Xperia, che si è sempre contraddistinta per smartphone dalle linee generali piuttosto squadrate.

Xperia 5 Plus: le caratteristiche

Al momento sembrerebbe trattarsi di semplici speculazioni, tanto che i primi render pubblicati dal portale SlashLeaks mostrano chiaramente un Xperia 5 Plus non poi così diverso dal suo predecessore, con bordi ben definiti, pannello posteriore in vetro e angoli tondeggianti a racchiudere un display OLED da 6,6 pollici.

Come già avvenuto per tanti smartphone della serie, anche il nuovo Xperia 5 Plus adotterà il formato 21:9, continuando così un trend che sembra aver riscosso discreto successo nel 2019 presso i principali produttori di smartphone. Una piccola carenza del dispositivo potrebbe essere data dalla presenza di Snapdragon 855 (e non del più recente Snapdragon 865) come processore; tuttavia trattandosi di un rumor converrà aspettare le specifiche tecniche definitive da Sony.

Il comparto fotografico è da sempre al centro di grande cura da parte di Sony, e anche Xperia 5 Plus non farà eccezione: la fotocamera sarà costituita da 3 sensori + un sensore ToF supplementare; mentre il resto (connettore USB-C, sensore di impronte digitali posizionato sul pulsante sblocco) sembra essere dotazione base di un qualsiasi smartphone al passo con i tempi.

Ci troviamo quindi in presenza di un device ‘standard’ per Sony, che mira a ripetere il successo dei precedenti Xperia senza cambiare più di tanto la formula base. L’anno è comunque appena iniziato, e l’occasione per stupire il pubblico non mancherà: restiamo in attesa di un possibile secondo flagship da annunciare entro primavera.