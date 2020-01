Intel brevetta lo smartphone pieghevole con display avvolgente

Brevettato lo smartphone Intel pieghevole con display avvolgente. A rivelarlo un articolo di Letsgodigital.

La società americana sta studiando questa tecnologia progressiva insieme a vari produttori di display, tra cui LG Display, Boe Technology Group, Sharp e Samsung Display – come riportato dalla stessa intervista con Nikkei Asian Review.

A questo è stato aggiunto; se la ricerca dimostrerà che questi nuovi tipi di display contribuiscono effettivamente a un’esperienza utente positiva, Intel accelererà lo sviluppo di tali prodotti. Sullo sfondo, gli sviluppi continuano costantemente.

Smartphone Intel con display avvolgente

Nell’ottobre 2018, Intel Corporation ha richiesto un brevetto in Corea per un dispositivo pieghevole. Il brevetto è stato pubblicato nell’ottobre 2019 dal KIPRIS (Korean Intellectual Property Office). Per avere una migliore idea del prodotto brevettato, LetsGoDigital ha realizzato una serie di rendering 3D basati sul brevetto.

Come nel precedente brevetto, anche questa volta esiste uno smartphone Intel con un cosiddetto display avvolgente. In altre parole, lo schermo si piega attorno all’alloggiamento. Il dispositivo mobile è costituito da un ampio schermo flessibile. Ampliato hai un grande tablet a tua disposizione. Le parti del display sono notevolmente più sottili di prima, quindi il dispositivo è più facile da trasportare e, inoltre, più leggero.

Piegato, lo schermo è all’esterno. Il display si estende attraverso il lato destro per l’intera parte posteriore. I bordi dello schermo sono molto sottili, l’intero dispositivo è costituito da una superficie dello schermo, che conferisce al dispositivo un design estremamente moderno. Nella parte inferiore è presente un pulsante largo, premendo questo è possibile aprire il dispositivo mobile.

Quando è aperta, la parte sinistra è leggermente più spessa della parte destra, questo perché l’alloggiamento – con tutti i componenti necessari – è sul lato sinistro. Anche l’alloggiamento è estremamente sottile. Dalle immagini dei brevetti non è chiaro dove saranno integrate le telecamere. Tuttavia, questo smartphone / tablet pieghevole Intel sembra estremamente ingegnoso e multifunzionale.

Tuttavia, è improbabile che Intel voglia commercializzare direttamente questo dispositivo mobile. Il produttore americano di chip sembra inizialmente concentrarsi su schermi pieghevoli ancora più grandi.

Modelli PC pieghevoli su CES 2020

Durante il CES 2020 , Intel ha dimostrato per la prima volta un prototipo di un PC pieghevole chiamato Intel Horseshoe Bend. Il prodotto si basa su prototipi precedenti che l’azienda ha mostrato con il nome Tiger Rapids e Twin Rivers. Questa volta, tuttavia, il notebook concept è dotato di un gigantesco schermo OLED pieghevole da 17,3 pollici.

Il laptop ibrido Horseshoe Bend ha anche un cavalletto in modo da poter facilmente appoggiare il computer da utilizzare come piano del tavolo. Intel aveva anche portato una tastiera mock-up non funzionante che può essere utilizzata in futuro con il laptop pieghevole.

Puoi collegare la tastiera magneticamente allo schermo, dopodiché manterrai uno schermo per laptop da 12,5 pollici. Quindi puoi usare sia una tastiera fisica che una tastiera virtuale. Il portatile pieghevole offre anche supporto per una penna stilo. Naturalmente Horseshoe Bend è dotato di un processore Intel, per il quale viene utilizzato il nuovo chipset mobile Tiger Lake. CNET ha già pubblicato un’anteprima completa di questo speciale dispositivo online.

Per inciso, Intel non è stato l’unico produttore a mostrare un computer pieghevole durante il CES 2020. Anche Dell aveva presentato un prototipo alla fiera dell’elettronica chiamata Dell Concept Ori. Il laptop Dell con schermo pieghevole ha uno schermo flessibile da 13 pollici. Sebbene i dispositivi pieghevoli di Intel e Dell siano attualmente solo prototipi che non saranno commercializzati (per il momento), Lenovo intende rilasciare il primo PC pieghevole nel 2020. Il Lenovo ThinkPad X1 Fold è un laptop pieghevole con uno schermo flessibile da 13,3 pollici, questo dispositivo è stato esposto anche durante il CES. L’intenzione è che questo laptop 5G verrà rilasciato a metà del 2020 per un prezzo iniziale di $ 2500.

I primi telefoni pieghevoli sono stati introdotti l’anno scorso. I primi PC pieghevoli dovrebbero apparire nel 2020. L’arrivo di schermi flessibili non solo cambierà la forma e l’uso dei prodotti elettronici, ma causerà anche cambiamenti nel mercato. Infine, la linea di demarcazione tra smartphone, tablet e laptop si sta riducendo. Non è ancora chiaro se Intel voglia anche rilasciare smartphone pieghevoli in futuro. Tuttavia, è ormai chiaro che Intel è anche coinvolta in schermi flessibili.

Visualizza il brevetto del tablet PC pieghevole Intel qui .