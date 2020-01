Smartphone LG 2020 con schermo avvolgente flessibile

In arrivo da LG uno smartphone con display flessibile che puoi avvolgere nella custodia. È integrata anche una doppia fotocamera. Questo ed altro ancora tra le novità svelate da Letsgodigital.

Smartphone LG con display che si estende verso la parte posteriore

Il 22 luglio 2019, LG Electronics ha depositato un brevetto in Cina per uno smartphone con un display avvolgente flessibile. Il brevetto è stato approvato il 17 gennaio 2020, dopo di che la documentazione è stata inclusa anche nel database di progettazione dell’OMPI.

Sono incluse 16 immagini che mostrano lo smartphone LG da tutti i lati. Nella sua forma più compatta hai uno smartphone normale. Un bordo dello schermo molto sottile è visibile sul lato inferiore e sinistro del dispositivo. Nella parte superiore, il bordo dello schermo è notevolmente più spesso, con una doppia fotocamera con flash incorporato.

Nessun bordo della cornice è visibile a destra, perché lo schermo continua attraverso il lato destro per l’intera parte posteriore. Chiamato anche schermo avvolgente. Nessuna fotocamera è visibile sul retro. Le due fotocamere frontali servono sia per realizzare selfie che per registrare regolarmente foto e video. Capovolgendo il dispositivo, quella parte visualizza le funzioni per visualizzare la composizione e la registrazione effettiva.

Dalla breve documentazione non è chiaro come lo schermo sia tenuto in posizione, ciò può avvenire magneticamente. È anche possibile rimuovere lo schermo flessibile dall’alloggiamento premendo un pulsante – almeno, ciò si applica ovviamente solo alla parte posteriore del display.

L’apertura dello schermo apre un display di dimensioni tablet. I bordi attorno allo schermo sono notevolmente sottili. La custodia dello smartphone, con tutti i componenti necessari, si trova dietro la sezione dello schermo di sinistra.

Il sistema di telecamere sembra quindi molto sorprendente in posizione aperta, perché sporge in relazione allo schermo. È un’alternativa alla barra laterale, come abbiamo visto di recente con lo smartphone Xiaomi con display avvolgente .

Il telefono LG brevettato ha un altoparlante sia in alto che in basso e un microfono è installato anche su entrambi i lati. Inoltre, la parte inferiore offre spazio per una connessione microUSB per il caricabatterie e anche su questo modello non manca una connessione per cuffie da 3,5 mm.

Nella parte superiore vediamo un pulsante allungato, probabilmente questo serve per accendere / spegnere il telefono, è anche possibile che questo pulsante funga da una specie di blocco, per poter aprire lo schermo avvolgente.

Il Mobile World Congress annuale inizierà a Barcellona il mese prossimo. Sono attesi anche alcuni nuovi telefoni pieghevoli in questa fiera delle telecomunicazioni. Forse LG rivelerà anche di più sui suoi piani per il futuro a MWC 2020, ma dal momento che il lancio di tutti i dispositivi mobili con uno schermo flessibile è stato posticipato ad oggi, non è certamente inconcepibile che LG aspetterà il suo tempo.