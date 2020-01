Simona Ventura raddoppia, non solo “Settimana Ventura”

Una grande novità per Simona Ventura!

E’ sicuramente tra le conduttrici più amate dal pubblico televisivo italiano, attualmente al timone del programma boom di ascolti “Settimana Ventura”, contenitore del daytime domenicale di Rai2 in onda dalle 11:55 alle 13.

Per la gioia dei suoi numerosi fan, infatti, si aggiunge una nuova sfida professionale per la conduttrice piemontese: da sabato 25 gennaio, alle ore 11, Super Simo sbarcherà per la prima volta su Real Time (canale 31 del gruppo Discovery Italia) con il docu-reality “Discovering Simo”.

Famiglia, lavoro e solidarietà: un viaggio nella vita più intima e nelle passioni di Simona Ventura, che racconta: “E’ un progetto nato per far conoscere piccole e grandi storie che, sono certa, emozioneranno il pubblico a casa: un modo per conoscere meglio gli altri e me stessa e, perché no, crescere insieme”. “Discovering Simo”, in onda per tre settimane, è prodotto dalla stessa Simona Ventura con la sua nuova casa di produzione SiVe.

Un progetto stimolante per Simona Ventura che si contraddistingue da sempre per la capacità di sperimentare nuovi linguaggi televisivi.