Shade: online il video di Allora Ciao

È online il video di “ALLORA CIAO” realizzato in un loft milanese, con uno stile un po’ retro/post moderno e, come nello stile “shade”, ricco di effetti speciali: una bussola molto particolare che guida la storia attraverso dei ricordi impressi su delle polaroid che cominciano lentamente a fluttuare per aria facendo rivivere alcuni momenti di una storia tra due persone.

Il video, per la regia di Federico Santaiti e Nicholas Baldini, descrive, infatti, una storia d’amore tra un ragazzo e una ragazza che decidono di cambiare strada reagendo in modo diverso alla lontananza. I protagonisti oltre a Shade, in questo caso voce narrante della storia, sono Marta Losito e Gianmarco Rottaro, due giovani attori e TikToker.

Guarda il video : https://www.youtube.com/watch?v=9dmpUjW18MQ&feature=youtu.be

“ALLORA CIAO” mostra le capacità di Shade di esprimersi verso un sound di stampo pop pur mantenendo le evidenti abilità da rapper che lo caratterizzano e presenta uno Shade 2.0 che parla di un amore finito come mai aveva fatto prima. In un modo più intimo e personale, senza featuring, e con un ritornello catchy accompagnato da strofe molto più mature, il brano non si fa mancare nel finale uno dei suoi “extrabeat”, sfoggio di tecnica, tipico del rapper.

Shade arriva a questo singolo dopo “La hit dell’estate” che ha raggiunto il Doppio Platino per le vendite, e dopo i suoi successi “Irraggiungibile” il Triplo Disco di Platino, “Bene ma non benissimo” Doppio Platino, “Senza farlo apposta” Platino, e “Amore a prima insta” Oro.