Settimana Ventura, la puntata del 12 gennaio

A Settimana Ventura, domenica 12 gennaio su Rai2 dalle 12.00, Simona Ventura parlerà di Sanremo 2020.

Gli ospiti della Settimana Ventura

Lo farà in compagnia di un raffinato compositore come Memo Remigi (autore di brani immortali come ‘Io ti darò di più e ‘Innamorati a Milano’) e con Tiziana Rivale, vincitrice a sorpresa del Sanremo 1983.

I due artisti si sottoporranno alla curiosità dei giovanissimi ‘opinionisti’ Mario Tricca, Vincenzo Crispino e Maggy Gioia (ex studenti de “Il Collegio 4”).

Amedeo Goria, in studio, racconterà la giornata calcistica mentre Paolo Paganini, in collegamento, fornirà tutti gli aggiornamenti del calciomercato. Saverio Montingelli continuerà a raccontare il tifo ecclesiastico, stavolta da Verona, mentre Maria Barresi, sarà collegata da Milano, per la settimana della moda uomo.

Francesca Sanipoli, in collegamento da Udine, seguirà Udinese-Sassuolo. Mauro Perfetti, da Milano, farà la consueta classifica zodiacale della settimana.