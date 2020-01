Sanremo 2020: chi sono i cantanti in gara

Dovevamo attendere il 6 gennaio per conoscere i big in gara al Festival di Sanremo 2020 ma invece Amadeus ha anticipato i tempi, svelando in anteprima a La Repubblica i nomi dei 22 big in gara.

Aggiornamento: si aggiungono altri due cantanti

Durante la serata de I Soliti Ignoti, Amadeus ha sveltato chi saranno le altre due cantanti in gara, allungando così a 24 l’elenco dei partecipanti.

Tornano a Sanremo Rita Pavone con Niente (Resilienza ‘74) e Tosca con Ho amato tutto.

Le novità in gara a Sanremo 2020

A primo impatto mancano nomi forti della musica italiana, con la scelta che sembra mirata principalmente a un pubblico giovane. Un quadro generale decisamente nuovo, che rappresenta una sorta di sorpresa e di scommessa per la kermesse canora italiana.

Si rivedono Marco Masini, Irene Grandi, Michele Zarrillo, Piero Pelù, Le Vibrazioni. Dopo due anni torna Francesco Gabbani, trionfatore con Occidentali’s Karma, ed Elodie. Sempre dalla scuola di “Amici” di Maria De Filippi Alberto Urso, Giordana Angi, Riki. In gara anche Anastasio, lanciato da X Factor.

Senza dimenticare nomi importanti del panorama musicale italiano come Diodato o Levante.

Dello scorso anno, invece, confermati Achille Lauro, Enrico Nigiotti e Rancore che cantò al fianco di Silvestri.

Tra le novità Elettra Lamborghini, Bugo e Morgan, Pinguini Tattici Nucleari, Junior Cally.

I cantanti in gara a Sanremo 2020