Samsung sta brevettando uno schermo che può piegarsi in 2 direzioni

Samsung sta brevettando uno schermo TV OLED flessibile che può essere utilizzato piatto o curvo. La televisione potrà piegarsi in avanti e indietro.

Già cinque anni fa il colosso coreano aveva realizzato un prototipo sul quale, grazie ad uno speciale meccanismo nella parte posteriore, il televisore può essere utilizzato sia come schermo diritto che come schermo curvo. Questo meccanismo è dotato di un alloggiamento molto più spesso rispetto a un modello normale.

Questo è stato senza dubbio uno dei motivi per cui questo prototipo non è mai stato immesso sul mercato.

Tuttavia, Samsung è ancora impegnata a perfezionare questa tecnologia in background.

All’inizio del 2018, LetsGoDigital ha riportato su una TV Samsung simile con uno schermo OLED flessibile . Questa volta, il produttore di elettronica coreano ha depositato un brevetto per uno schermo televisivo che può non solo piegarsi in avanti, ma anche all’indietro.

La televisione OLED flessibile Samsung si piega in avanti e indietro

Il 19 novembre 2019, Samsung Electronics ha ottenuto un brevetto dall’USPTO (United States Patent and Trademark Office) per un “metodo e terminale per la riproduzione di contenuti”.

Il pannello di visualizzazione flessibile OLED (Organic Light Emitting Diode) può essere deformato utilizzando un dispositivo di azionamento e una coppia di guide di deformazione.

Lo schermo televisivo può piegarsi in avanti e indietro. La TV Samsung ha uno standard ristretto e sul retro è presente anche un pannello di supporto. Un modulo altoparlanti è installato su entrambi i lati dello schermo, anch’esso ruotabile.

Quando la TV è spenta, lo schermo si piega automaticamente all’indietro, quindi non è possibile vedere il pannello di supporto sul retro. Ciò dovrebbe contribuire a un bellissimo aspetto estetico. Non appena il televisore è acceso, può essere utilizzato in piano o in avanti.

Non è ancora sicuro che questa televisione Samsung sarà presentata al CES 2020. Samsung e altri produttori di TV stanno mostrando le loro ultime innovazioni a questa fiera per l’elettronica di consumo.

Ad esempio, durante il CES 2019 il produttore coreano ha introdotto due grandi TV Micro LED 4K , nonché una serie di nuovi modelli TV Lifestyle .