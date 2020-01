Samsung NEON Artificial Human sarà introdotto a CES 2020

Samsung ha distribuito un teaser per un nuovo speciale sviluppo di Intelligenza Artificiale che sarà svelato durante il CES 2020 la prossima settimana.

Samsung NEON Artificial Human, è un prodotto di STAR Labs (Samsung Technology & Advanced Research Labs). Sarà qualcosa di completamente diverso dall’assistente vocale di Bixby, secondo il produttore coreano. Tuttavia, molto di più non è stato annunciato.

Che cos’è Samsung NEON Life?

La giornalista americana Aaron Mamiit ha riferito per Digital Trends che il prodotto è descritto come un “essere di intelligenza artificiale” che può diventare “il migliore amico dell’utente”.

LetsGoDigital ha svelato qualcosa in merito poiché Samsung Research America ha recentemente presentato 4 domande di marchio relative all’USPTO (United States Patent and Trademark Office).

Riguarda i seguenti nomi; NEON, NEON Artificial Human, NEON.Life e Core R3.

I nomi non sono così nuovi, poiché Chris Burns ha già annunciato su SlashGear la scorsa settimana che NEON.life è un nuovo nome di dominio, sul quale verrà annunciato il progetto Artifical Intelligence di Samsung. Un conto alla rovescia è menzionato fino al CES 2020, quindi il sito Web fornirà senza dubbio ulteriori informazioni su Samsung NEON.

Tuttavia, è la descrizione dei marchi che ci fornisce alcune informazioni extra su cosa sia NEON. Le applicazioni sono classificate come Classe 9/41 / 42. La seguente descrizione è inclusa in Samsung NEON.

Samsung NEON:

Servizi di intrattenimento, ovvero produzione di effetti speciali, compresi servizi di modellismo, immagini generate al computer e grafica generata dal computer per la produzione di film, video e trailer di film; produzione di video in realtà aumentata; creazione di caratteri generati dal computer; progettazione e sviluppo di versioni computerizzate di esseri umani mediante animazioni al computer per film, televisione, internet e altre applicazioni; progettazione e sviluppo di software per personaggi virtuali; creando per altri immagini, animazioni, simulazioni e modelli generati dal computer personalizzati utilizzati per l’intrattenimento.

Quindi sembra che gli utenti possano generare da soli una persona virtuale, attraverso un software speciale che sarà reso disponibile tramite NEON.Life. La seguente descrizione è inclusa con l’applicazione per NEON Artificial Human, NEON.Life e Core R3.

Samsung NEON.Life e Core R3:

software scaricabile e registrato per la creazione, visualizzazione, manipolazione, modifica, malfunzionamento, pubblicazione ed esportazione di caratteri virtuali; software scaricabili e registrati per lo sviluppo di personaggi virtuali; Software scaricabili e registrati per personaggi generati da computer per uso in film, televisione, Internet e intrattenimento; programmi per computer per creare, distribuire e distribuire personaggi virtuali dall’aspetto realistico tramite una piattaforma Internet; progettazione e sviluppo di versioni computerizzate di esseri umani mediante animazione al computer.

Laddove Bixby si concentra solo sulla parola, NEON sembra essere più visivo.

Come una sorta di versione avanzata dell’AR Emoji che puoi già utilizzare su smartphone e tablet Galaxy.

Dal momento che Samsung afferma che “può diventare il tuo migliore amico”, sembra probabile che tu possa effettivamente comunicare con il tuo personaggio virtuale generato. L’intelligenza artificiale significa che il personaggio è anche in grado di apprendere, il che significa che col passare del tempo può valutare sempre più i tuoi bisogni e interessi e anticiparli.

Samsung terrà una conferenza stampa lunedì alle 6:30 PST (martedì 3:30 ora olandese) a Las Vegas. In quel momento tutti i dettagli saranno senza dubbio discussi in dettaglio. Il giorno successivo inizia il CES 2020 e le porte saranno aperte al pubblico. A quel tempo, tutti i nuovi prodotti e servizi sono esposti per far conoscere i visitatori.