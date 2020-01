Samsung Galaxy Z Flip, lo smartphone pieghevole

L’11 febbraio 2020, Samsung Electronics presenterà la sua gamma Galaxy S20 durante l’ evento Galaxy Unpacked 2020 a San Francisco, negli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, sarà presentato un nuovo telefono pieghevole: Galaxy Z Flip. Ad annunciare questa anteprima il portale Letsgodigital.

Il nuovo telefono pieghevole dovrebbe diventare più economico del Galaxy Fold.

Animazione video Flip per Samsung Galaxy Z

Nell’autunno del 2019, Samsung ha già mostrato un teaser del suo telefono pieghevole in via di sviluppo.

Successivamente sono apparse su Internet diverse immagini, sulle quali questo telefono a conchiglia poteva essere visto in piena gloria. LetsGoDigital ha iniziato a utilizzare queste informazioni per visualizzare il dispositivo mobile in 3D.

Sia il rendering del prodotto in questo articolo che l’animazione video di seguito sono del maestro designer italiano Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn .



Snoreyn si è recentemente unito al team appassionato di LetsGoDigital firmando un contratto pluriennale. L’artista grafico di 32 anni del sud Italia si concentrerà sulla visualizzazione di futuri prodotti di consumo. Le visualizzazioni di prodotti 3D vengono utilizzate per la fornitura di notizie, con l’obiettivo di arricchire le pubblicazioni online con materiale d’immagine esclusivo e di alta qualità.

Snoreyn è un designer appassionato che ha sviluppato il suo talento al liceo grafico. Lavora con la massima precisione e utilizza attrezzature professionali e software Cinema 4D per realizzare animazioni mozzafiato. I giocatori più esperti sono già stati introdotti nell’abile Snoreyn, quindi era responsabile della produzione concettuale della console di gioco PlayStation 5 (kit di sviluppo) e del controller Sony DualShock 5 associato alla fine dello scorso anno .

Smartphone con schermo flessibile e vetro ultrasottile

Torna al Samsung Galaxy Z Flip, il vantaggio più importante è probabilmente lo schermo flessibile.

Laddove in precedenza veniva utilizzato uno schermo in plastica polimerica, il nuovo modello sarà dotato di un display UTG o di un display in vetro ultra sottile.

Vetro pieghevole? Sì, davvero, il vetro è così sottile – lo spessore di un capello umano – che gli dà la possibilità di piegarsi senza incrinarsi.

Il grande vantaggio del vetro ultrasottile è l’elevato grado di resistenza ai graffi.

Usando il vetro ultra sottile, il display rimane bello molto più a lungo, anche dopo frequenti piegature. Tuttavia, c’è anche un rovescio della medaglia, perché il processo di fabbricazione di un display UTG è notevolmente più complesso e comporta anche un aumento dei costi di produzione. È ovvio che Samsung vuole rendere il nuovo telefono pieghevole più robusto e resistente.

È possibile inoltre applicare una frequenza di aggiornamento più elevata.

Gli smartphone normali sono sempre più dotati di un display con un’alta frequenza di aggiornamento. Questo è l’ideale per il gioco, tra le altre cose.

Con un telefono pieghevole, questo avrebbe ancora più vantaggi. Perché quando si scorre una grande pagina Web con il testo, si desidera che il testo si sposti senza intoppi, senza che le lettere vengano estratte dal contesto, perché lo schermo non viene aggiornato abbastanza rapidamente. La linea Galaxy S20 dovrebbe avere un display a 120 Hz. Questo è probabilmente un po ‘troppo alto per Z Flip, ma ci aspettiamo anche alcuni miglioramenti su questo punto.

Il telefono cellulare a conchiglia Samsung diventa più piccolo del Fold.

È probabilmente uno schermo flessibile da 6,7 ​​pollici. Questo è significativamente più grande del Motorola RAZR , che ha un display da 6,2 pollici.

Il Flip Z non è tanto sulla creazione di un display più grande. Questo modello si aggiunge in particolare alla gamma per offrire un’alternativa compatta quando si trasporta il dispositivo mobile con sé. Pieghi semplicemente il telefono per poterlo portare in tasca o nella borsetta.

O-Display Infinity con fotocamera Hole-punch

Una lamentela sul design diffusa da Fold è l’ampia tacca, la tacca in alto a destra dello schermo che serve per il sistema di telecamere e i sensori richiesti.

Samsung ha ora trovato un’alternativa per questo. Come per il Galaxy Note 10 di fascia alta e la serie Galaxy S20, il nuovo telefono pieghevole sarà anche dotato di una fotocamera a perforazione per elaborare la fotocamera selfie. Questo tipo di schermo è anche chiamato Infinity O-Display.

Il foro di perforazione è centrato al centro. Probabilmente è un sensore di immagine da 10 megapixel, simile alla fotocamera frontale del Galaxy Fold. Con questa fotocamera puoi realizzare autoritratti, ma ovviamente anche videochiamate.

Per piegare lo smartphone a metà, viene utilizzata una cerniera innovativa, chiamata anche cerniera Hideaway , che è praticamente invisibile quando si utilizza il telefono quando è aperto.

Ideale, perché è quindi probabile che meno polvere e sporco possano penetrare tra le parti incernierate.

Questa volta, Samsung avrà sicuramente prestato particolare attenzione al punto di articolazione, al fine di prevenire problemi simili a quelli di Fold.

Probabilmente le due parti del dispositivo possono anche essere ripiegate l’una contro l’altra, in modo da ridurre lo spazio a forma di cuneo per limitare influenze esterne indesiderate, come polvere e sporco.

Non è ancora noto quale sia il meccanismo di chiusura utilizzato. Lo smartphone può essere tenuto insieme magneticamente , come nel caso del Fold.

Infine, anche la linea di piegatura è molto più piccola, poiché lo smartphone si piega in larghezza, anziché lungo asse longitudinale.

Doppia fotocamera e piccola schermata di notifica

Una volta piegato, hai accesso a un piccolo display di notifica.

Questa schermata è significativamente più piccola di quella di Fold ed è (probabilmente) esclusivamente per visualizzare l’ora, la data, l’indicatore della batteria e le notifiche in arrivo. Personalmente, mi sarebbe piaciuto che il display anteriore fosse leggermente più grande, come Motorola ha usato al RAZR.

Ma alla fine usi questo smartphone, ovviamente, soprattutto quando è aperto e preferisco un display da 6,7 ​​pollici, anziché uno schermo da 6,2 pollici.

Immediatamente accanto al display delle notifiche, una doppia fotocamera è integrata con un flash.

La risoluzione di questa fotocamera digitale non è affatto certa. Si è parlato di una fotocamera da 108 megapixel con zoom ottico 5x, ma personalmente mi aspetto che questa fotocamera zoom rimarrà predeterminata per il Galaxy S20 Ultra, la variante più costosa della serie 2020 di modelli della serie S. Altre fonti parlano di una funzione cinematografica 8K .

Tuttavia, non è ancora chiaro se questo si applicherà solo all’S20.

2x una fotocamera da 12 megapixel sembra più probabile, possibilmente con un’apertura variabile (f / 1.5-f / 2.4), come abbiamo visto nella prima generazione.

Infine, è impossibile per Samsung utilizzare solo specifiche di fascia alta e allo stesso tempo abbassare il prezzo richiesto – per quanto ci piacerebbe, i tempi non sono ancora maturi. La rivoluzione pieghevole è appena iniziata.

Il Samsung Galaxy Fold è dotato di sei fotocamere, il numero di fotocamere su Z Flip è ridotto della metà. Una fotocamera quando apri il telefono e due fotocamere sul retro. Ciò garantirà senza dubbio un prezzo di costo inferiore.

Se Samsung vuole effettivamente colpire il genere femminile con questo telefono pieghevole, è ovvio che verrà prestata particolare attenzione alla moda del ritratto.

Per gli appassionati di selfie, le funzioni come pelle levigata, sfondi sbiaditi, ecc. Ideale per arricchire il tuo profilo personale su canali di social media come Facebook e Instagram.

Hardware potente e sistema operativo mobile

Per quanto riguarda i componenti hardware, il Samsung Galaxy Z Flip dovrebbe essere alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 855, che può essere trovato anche nei modelli Galaxy S10 e Note 10.

Quest’anno, i modelli di punta, tra cui Galaxy S20 e Note 20, saranno dotati del nuovo processore Snapdragon 865. Tuttavia, lo Snapdragon 855 offre semplicemente buone prestazioni, soprattutto se lo si confronta con lo Snapdragon 710 di fascia media utilizzato per Motorola RAZR 2019.

Per quanto riguarda la memoria, il modello precedente era dotato di 12 GB di RAM e 512 GB di spazio di archiviazione.

È possibile che questa volta venga scelta una variante di modello aggiuntiva con 8 GB di RAM / 256 GB, al fine di risparmiare sui costi e poter utilizzare un prezzo di partenza inferiore. Con Samsung Fold non è stato possibile espandere la memoria, la domanda è se questo sarà il caso di Z Flip. Non è ancora noto se il telefono sia a tenuta stagna.

Il telefono pieghevole Samsung funzionerà senza dubbio sul sistema operativo Android 10, su cui è posizionata l’interfaccia One UI 2. Il nuovo modello offrirà probabilmente la possibilità di utilizzare un massimo di due applicazioni una sopra l’altra. Per fare un confronto, con Fold è possibile eseguire tre applicazioni in modalità schermo diviso. Questo dispositivo è quindi dotato di un formato dello schermo totalmente diverso, facilitando la realizzazione.

Il Samsung Clamshell dovrebbe avere due batterie. Una piccola batteria di soli 900 mAh, che controllerà il display anteriore e una batteria più grande che fornisce energia allo schermo flessibile. La capacità della seconda batteria è ancora sconosciuta.

Tuttavia, è ovvio che la capacità totale della batteria sarà inferiore a quella del Fold, che ha una batteria da 2.135 mAh e una 2.245 mAh. Il Galaxy Flip dovrebbe anche supportare la ricarica rapida, quindi puoi caricare il telefono in pochissimo tempo per poter tornare indietro per ore.

Colori e accessori

Per quanto riguarda i colori, Galaxy Fold è stato rilasciato in due varianti di colore; Cosmos Black e Space Silver.

Se Samsung vuole davvero concentrarsi sulle donne con Z Flip, non è certamente inconcepibile che questa volta il telefono pieghevole sarà reso disponibile in almeno un colore in più. Un bel colore sorprendente o allegro, piacevole per il periodo primaverile.