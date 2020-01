Samsung Galaxy con schermo scorrevole? Secondo le indiscrezioni che trapelano, il colosso coreano starebbe sviluppando uno smartphone speciale, un telefono a scorrimento, in alternativa ai telefoni pieghevoli. Questo dispositivo innovativo è attualmente presente al CES 2020, presso uno stand privato di Samsung Display.

Secondo il media coreano ETNews – tramite Daniel Petrov di PhoneArena – lo smartphone estraibile dovrebbe essere ancora un prototipo da esibire al CES di Las Vegas.

Telefono Samsung Galaxy con schermo scorrevole

Premendo un pulsante viene visualizzata la parte aggiuntiva del display, che offre una superficie dello schermo più ampia.

Lo schermo flessibile sarebbe estensibile in larghezza. In questo modo si potrà facilmente trasformare un display per smartphone da 6 pollici in uno schermo da 8 pollici.

Sarebbe uno schermo in poliammide, simile al tipo di display utilizzato per il Galaxy Fold.

Molto probabilmente il Fold 2, anticipato nell’articolo dedicato, avrà un display in vetro ultra sottile extra resistente ai graffi.

Tuttavia, questo schermo flessibile sarebbe più difficile da usare per lo smartphone prototipo, dopotutto, non è solo uno schermo che si piega in un punto, ma che può essere arrotolato nella custodia. La plastica è più facile da piegare rispetto al vetro (ultra sottile).

La tecnologia dovrebbe essere pronta in 2 o 3 anni per essere effettivamente commercializzata.

Naturalmente non è la prima volta che LetsGoDigital parli di un telefono Samsung estraibile. Nel luglio dello scorso anno hanno raccontato di uno smartphone Galaxy che poteva essere estratto in larghezza. Due mesi dopo, il produttore coreano ha anche brevettato uno smartphone con dispositivo di scorrimento Galaxy estendibile verso l’alto.

Samsung non è l’unico produttore che ha tali display in sviluppo. La controparte coreana, LG ha già richiesto diversi brevetti per modelli di smartphone simili. Anche Xiaomi e TCL hanno recentemente registrato uno smartphone estraibile.