Rtl e Radio Zeta in diretta da Sanremo

Anche per la 70°esima edizione del Festival della Canzone Italiana che si terrà a Sanremo dal 4 all’ 8 febbraio, RTL 102.5 sarà in diretta, già da lunedì 3, dalla vetrina dello store OVS in Corso Matteotti, accanto al Teatro Ariston.

RTL 102.5 a Sanremo: gli appuntamenti

Tutti gli artisti, gli ospiti e i protagonisti del Festival passeranno dagli studi sanremesi di RTL 102.5: dalle 15.00 alle 17.00 “The Flight” con Alessandra Zacchino e Aurora Ramazzotti dalle 17.00 alle 19.00, “Password” con Nicoletta e Federica Gentile.

La sera a partire dalle ore 21.00 sarà il commento della GIALAPPA’S BAND a raccontare le serate del Festival, insieme a Gigio D’Ambrogio, Laura Ghislandi, Mara Maionchi, Alberto Salerno, Federico Pecchia al social corner e, in diretta da Sanremo, Michele Monina in un vero e proprio show.

In collegamento da Sanremo 24/24 gli inviati Stefano Mannucci ed Enrico Galletti saranno il filo diretto no stop per vivere ogni momento da vicino.

Radio Zeta a Sanremo: gli appuntamenti

Anche Radio Zeta, altra radio della famiglia di RTL 102.5, si trasferirà a Sanremo con due programmi: “Turbozeta”, in diretta dalle 11.00 alle 13.00 con Sara Calogiuri e Lulù Mastio, mentre dalle 13.00 alle 15.00 saranno in onda Davide Damiani, Federico Pecchia e Jessica Brugali in “Zetagram”.

RTL 102.5 seguirà la manifestazione con un’intensa attività social per tutta la settimana, con interviste, foto, video e backstage sui profili di RTL 102.5. Per la prima volta RTL 102.5 racconterà Sanremo realizzando contenuti ad hoc in collaborazione con Tik Tok, grazie alla presenza di Jessica Brugali, una della creator più importanti con oltre 4,5 milioni di follower.