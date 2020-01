Roberta Capua a Casa Sanremo

C’è anche la conduttrice Roberta Capua nel ricco programma della tredicesima edizione di “Casa Sanremo”, che sarà inaugurata domenica 2 febbraio.

Tra gli appuntamenti clou della kermesse, il workshop “I segreti delle piante per una voce sempre giovane” dove, per l’occasione, Roberta Capua ritroverà il suo compagno d’avventure televisive Gianluca Mech, che l’ha affiancata alla conduzione del programma “L’ingrediente perfetto” che tornerà a marzo su La7. Insieme a Roberta e a Gianluca ci saranno anche Marco De Vincentiis, specialista in Otorinolaringoiatra e Audiologia e il presentatore di RDS e RaiUno Claudio Guerrini.

“É la prima volta che vengo nella “Città dei fiori” durante il Festival e ammetto di essere molto emozionata: non ho mai vissuto in prima persona il clima che si respira in quei giorni. Per questo ringrazio il patron di ‘Casa Sanremo’, Vincenzo Russolillo, per aver pensato a questo evento molto interessante all’interno del programma, e Gianluca Mech per avermi coinvolto. Durante il nostro incontro parleremo dei rimedi naturali per preservare e curare la voce e i disturbi della gola: prendersi cura della voce è fondamentale per chi la usa di professione, come nel caso dei cantanti che animano il Festival della canzone italiana” ha raccontato entusiasta Roberta al sito Casasanremo.it, aggiungendo: “Non vedo l’ora di fare un giro per ‘Casa Sanremo’: so che offre tanti momenti di intrattenimento ed eventi che mettono in vetrina svariati ambiti, dal social alla cultura passando per il food, così da permettere al pubblico di vivere più da vicino una delle manifestazioni più amate dagli italiani”.