Quelli che il calcio, la puntata del 26 gennaio

Quella del 26 gennaio sarà una domenica di grandi vigilie a Quelli che il calcio, il programma di Rai2 in onda a partire dalle 14.00.

Anticipazioni e ospiti della puntata di Quelli che il Calcio

Non solo il derby di Roma, ma anche il ritorno di Maurizio Sarri a Napoli da allenatore della Juventus. Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran cercheranno di scoprire quale accoglienza gli riserverà il San Paolo dalle parole di un napoletano doc, Francesco Paolantoni, che dovrà ancora vedersela con le battute del nerazzurro Enrico Bertolino. Per sua fortuna, accanto a lui ci sarà un giudice imparziale, la giornalista sportiva Eleonora Boi. Completeranno il parterre di ospiti il romanista Adriano Panatta e la ginnasta Milena Baldassarri.

Ma non solo calcio in programma. Le elezioni in Emilia-Romagna e in Calabria saranno infatti al centro delle invettive, in giro per Milano, di Paolo Del Debbio alias Ubaldo Pantani.

In Umbria, in una grande fiera dedicata agli sposi e a tutti gli innamorati, si troverà invece l’inviato Enrico Lucci.

Tornerà ad esibirsi sul palco di “Quelli che il calcio” il torinese e juventino Shade, che nel suo ultimo singolo “Allora ciao” – come ci spiegherà Melissa Greta Marchetto – aggiunge molte note pop al suo classico repertorio rap.

Dopo l’anticipo fra l’Inter, supportato dallo chef Davide Oldani, e il Cagliari della Cholita Giulia Coppini, aggiornamenti in diretta di ben tre gare, in compagnia di Bruno Pizzul dalla sua casa friulana: Verona-Lecce con l’ex ciclista Damiano Cunego e l’ex inviato Rai a Londra Antonio Caprarica; Parma-Udinese con l’ex letterina Michela Coppa e il cantante comico Ruggero dei Timidi; e Sampdoria-Sassuolo con il blucerchiato Corrado Tedeschi e Francesca Fantuzzi, fidanzata di Domenico Berardi, attaccante del team emiliano. Dallo stadio Olimpico, infine, la laziale Anna Falchi e la giallorossa Francesca Brienza ci faranno sentire il clima che si respira a poche ore dal fischio di inizio del derby capitolino.