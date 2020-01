Playstation Plus, gratis a Febbraio 3 giochi da non perdere

Se possediamo una Playstation e siamo abbonati al servizio Playstation Plus, sappiamo già quanto sia importante l’appuntamento mensile con i nuovi contenuti che Sony ha in serbo per noi: un’occasione speciale per testare nuove funzionalità in anteprima, e ricevere in regalo due giochi tra i più popolari di sempre.

Playstation Plus: le novità

Il mese di Febbraio non farà eccezione dal punto di vista delle sorprese, perché Sony ha deciso di “esagerare” e fare un bel dono a tutti i fan Playstation: sono dietro l’angolo ben tre titoli gratuiti, tra l’altro molto longevi, divertenti e ben studiati dal punto di vista di trama e coinvolgimento: The SIMS 4, Bioshock: The Collection e Firewall Zero Hour.

Nomi che la maggior parte di noi gamer riconoscerà immediatamente: The SIMS 4 si presenta da sé, essendo la simulazione di vita reale di maggior successo al mondo, sempre pronta ad integrare componenti di gioco che rispecchiano le dinamiche della nostra quotidianità, sfociando spesso e volentieri in espansioni “esotiche” come il recente DLC Island Living, presentato all’E3 2019 di Los Angeles.

Anche la collezione di Bioshock (che comprende i primi 2 titoli della saga più il capitolo Infinite) non è da meno: la versione proposta da Playstation Plus è quella remastered, con video e colonna sonora migliorati e contenuti aggiuntivi completi in tutte le loro parti.

Infine, Firewall Zero Hour è un titolo sicuramente meno noto al grande pubblico rispetto ai primi due, ma contro tutte le aspettative si è saputo rivelare un successo su Playstation VR: per chi non lo conoscesse, il gioco è uno sparatutto con battaglie a 8 giocatori, suddivisi in due squadre, tutte da vivere tramite l’headset per realtà virtuale progettato da Sony.

Le aspettative per questo titolo del terzetto proposto da Playstation Plus sono elevate, tanto che ne è già in progettazione un sequel non meno frenetico ed esaltante: la storia della realtà virtuale, come vediamo, si sta scrivendo anche in casa Sony.