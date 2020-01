Oppo Find X2, sarà il miglior smartphone del 2020?

Un 2020 che si preannuncia ricco di novità per Oppo, il colosso cinese da poco approdato anche sul mercato italiano.

Se il 2019 si è concluso con il rilascio di Reno 3 e Reno 3 Pro, attualmente disponibili solo nel loro paese di origine, si prospetta un nuovo smartphone di alto profilo: Oppo Find X2.

Questo dispositivo sarà probabilmente introdotto ufficialmente poco prima di MWC 2020 e, stando alle indiscrezioni raccolte, si preannuncia uno dei migliori dispositivi che sarà lanciato nell’anno appena iniziato.

Si tratta di uno smartphone rivoluzionario e uno dei primissimi modelli con uno schermo senza bordi, anch’esso arrotondato sui lati conferendogli un aspetto estremamente moderno.

Telefono Oppo 5G con display a cascata

Oppo Find X2, è atteso a breve: il produttore lo ha annunciato il mese scorso. Ancora una volta il focus sembra essere sullo schermo. Inoltre, il dispositivo sarà alimentato dal più recente e potente chipset Qualcomm. Ovviamente sarà anche un telefono 5G, dove Oppo è il leader in questo settore.

Tuttavia, non si sa molto sul progetto finale. Ecco perché la migliore designer 3D olandese Jermaine Smit – aka Concept Creator – ha creato un modello concettuale di Find X2 in esclusiva per LetsGoDigital, che viene presentato nel video qui sotto.

Per quanto riguarda le specifiche, è probabile che Find X2 sia il primo telefono Oppo con uno schermo a cascata a 88˚.

Già lo scorso luglio, il brand ha mostrato un prototipo di telefono con display a cascata.

Questo telefono Oppo ha anche un numero di bordi arrotondati significativamente inferiore rispetto al suo predecessore. Il design somigliava più a un Samsung Galaxy Note. Il prototipo è stato posizionato accanto a Find X, il che rende ancora più probabile che questo modello consapevole sia il Find X2.

La frequenza di aggiornamento risulta essere aumentata.

Ciò contribuisce alla migliore esperienza di gioco possibile, che si riflette in particolare nei giochi spara tutto in prima persona.

Primo dispositivo mobile con fotocamera sotto la superficie dello schermo

Proprio come il suo predecessore, l’X2 diventerà un telefono a schermo intero.

Niente sistema di fotocamera pop-up o estensibile: dovrebbe essere il primo telefono al mondo con una fotocamera sotto lo schermo. Praticamente, la fotocamera selfie viene posizionata sotto lo schermo.

Il nuovo smartphone di Oppo, proprio come i modelli Reno, è anche dotato di un sensore di impronte digitali che viene posizionato sotto lo schermo.

Il dispositivo verrà eseguito sul sistema operativo Android, in combinazione con l’interfaccia utente di ColorOS 7.

Oppo Find X2 sarà alimentato dal chipset Qualcomm Snapdragon 865. Questo è il successore dello Snapdragon 855. Per ora questo chipset estremamente potente non è disponibile in nessuno smartphone.

A metà febbraio, prima dell’inizio del Mobile World Congress, sono attesi altri modelli di punta di marchi premium, tra cui il Samsung Galaxy S20 / S11.

Molto probabilmente questi smartphone sono alimentati dallo stesso processore, sebbene Exynos 990 sia probabilmente utilizzato in Europa.

Supporto di rete 5G

Come già menzionato prima, lo smartphone Oppo Find X aggiornato offrirà anche il supporto 5G.

Si prevede che sarà il primo smartphone 5G compatibile DSS. Con la tecnologia DSS (Dynamic Spectrum Sharing), i provider possono utilizzare gli spettri e le reti di frequenza 4G e 5G esistenti, accelerando l’implementazione mondiale dei servizi 5G.

Questa tecnologia è stata creata in collaborazione con Qualcomm Technologies, Ericsson, Swisscom e Telstra – il produttore cinese ha riferito in un comunicato stampa il mese scorso.

Configurazione della telecamera posteriore

Si sa poco sull’impostazione della telecamera posteriore. Poiché il nuovo dispositivo probabilmente non avrà una fotocamera estensibile, come nel caso del Find X, Oppo dovrà quindi scegliere un nuovo design della fotocamera.

Per quanto riguarda la configurazione della videocamera, Oppo utilizza spesso sensori di immagini Sony. Si prevede che non varierà anche con questo nuovo modello.

Configurazione della videocamera

Gli ultimi telefoni Oppo sono dotati di un obiettivo zoom ottico.Si prevede che l’X2 ospiterà almeno tre telecamere sul retro, per le quali viene utilizzato il terzo sensore, è ancora sconosciuto. Forse è una fotocamera ultra grandangolare, in modo da poter catturare anche paesaggi estesi.

La batteria

Find X era dotato di una batteria da 3.730 mAh che supporta la carica flash VOOC. Allo stesso tempo, è stata anche pubblicata un’edizione limitata, vale a dire l’edizione Lamborghini. Questo dispositivo era dotato della tecnologia Super VOOC con una capacità di carico di 50 W.

Ci aspettiamo anche che questa tecnologia di ricarica rapida si trovi nel nuovo smartphone Find.

Per il resto, non ci resta che attendere quello che si preannuncia il miglior smartphone del 2020…