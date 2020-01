Nuovi smartphone 2020 di Oppo con innovativo sistema di telecamere

Nell’ultimo anno Oppo ha attirato molta attenzione con la sua elegante serie Reno e con i prezzi contenuti. La società è anche molto attiva nel campo della tecnologia 5G . Nel 2020, il produttore cinese rilascerà senza dubbio una gamma di nuovi smartphone Oppo. Uno dei modelli di smartphone attesi nel primo trimestre del 2020 è il Find X2. I nuovi modelli Reno 3 potrebbero anche essere lanciati quanto prima sul mercato europeo. A lanciare la notizia è il portale Letsgodigital.

Nei precedenti articoli abbiamo raccontato di un brevetto di Oppo per un modello di smartphone con un nuovo sistema di fotocamere. Al momento, abbiamo pensato che potesse essere l’ Oppo Find X2 . Nel frattempo, è stato pubblicato un brevetto dello stesso modello, sul quale il display è più visibile e si può vedere anche il funzionamento della fotocamera frontale.

A un esame più attento, questo smartphone Oppo potrebbe anche essere introdotto molto bene nella gamma Reno, possibilmente come Reno 4. Il telefono brevettato non ha un display arrotondato, si prevede che il Find X2 abbia uno schermo edge.

Smartphone Oppo con il nuovo sistema di fotocamere

Il nuovo brevetto Guangdong Oppo Mobile Telecommunications è stato pubblicato il 21 gennaio 2020 e contiene non meno di 48 immagini a colori di un telefono cellulare Oppo ancora sconosciuto.

È un design senza bordi, in cui la fotocamera selfie non è visibile quando non è in uso. La scorsa settimana abbiamo suggerito che potrebbe essere una nuova fotocamera pop-up. Le nuove immagini chiariscono che si tratta effettivamente di una fotocamera estensibile, questa volta è stato scelto un sistema circolare.

È possibile che esca anche dall’alloggiamento quando viene ruotato, ma è anche possibile che la fotocamera anteriore sia diritta verso l’alto. Sembra essere un singolo sensore della fotocamera, un flash e un sensore aggiuntivo.

La parte posteriore ha almeno un sistema fotografico altrettanto elegante e innovativo. La tripla fotocamera con flash è integrata in un modo estremamente unico ed elegante. Sembra una mezza luna. Dalle immagini si può anche vedere che una sorta di effetto di luce è stato posizionato attorno al sistema della fotocamera.

Ci sono così tanti rendering di colore aggiunti a questo dispositivo che è molto probabile che questo telefono cellulare Oppo sarà effettivamente introdotto nel 2020. Per il momento non è chiaro se si tratti del Find X2 o di un nuovo modello Reno. Indipendentemente dal nome che ottiene questo dispositivo, sembra comunque un telefono speciale.

Nuovo smartphone di Oppo con fotocamera nella cornice

Oppo, tuttavia, ha idee ancora più creative per la fotocamera frontale. Il 21 gennaio il produttore cinese ha ottenuto un brevetto. Questa volta è stato scelto un diverso tipo di alternativa per la tacca, probabilmente pensata per i modelli di budget. Perché i modelli di telefoni Oppo economici sono attualmente spesso dotati di una tacca a V o di una tacca nella parte superiore dello schermo.

Oppo sembra avere la possibilità di elaborare la fotocamera nella cornice. Quindi non stiamo parlando di una cornice spessa come Google Pixel 4 o iPhone SE 2 , ma di un bordo dello schermo molto minimale in cui è incorporata una singola fotocamera. Per molto tempo è stato impossibile elaborare la fotocamera in una cornice così stretta, motivo per cui sono emerse tutte le alternative, come una tacca, una fotocamera pop-up, una fotocamera girevole, una fotocamera a fori di perforazione ecc.

Sono inclusi anche i rendering a colori di questo modello, riguarda un totale di 26 immagini a colori e una serie di schizzi. Sono mostrate quattro varianti di modello, per cui la forma della fotocamera differisce leggermente. Ad esempio, esiste un modello in cui è finita la fotocamera anteriore, ma anche uno con una forma a V. Tuttavia, si tratta di differenze minime.

È sorprendente che nessuna fotocamera possa essere vista sul retro del dispositvo. Quale soluzione innovativa Oppo ha in mente? E’ ancora sconosciuta. La compagnia sorella OnePlus ha mostrato un telefono concept con una telecamera invisibile durante il CES 2020 . Non è noto se si tratti di una tecnologia simile. In ogni caso, sembra improbabile che la società introduca un telefono senza telecamera posteriore.

Visualizza il brevetto dello smartphone Oppo con una fotocamera pop-up rotonda.

Visualizza il brevetto per il nuovo smartphone Oppo con fotocamera nella cornice.