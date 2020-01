Non è la fine, il nuovo singolo di Elodie

“NON È LA FINE” è il nuovo singolo di Elodie feat. Gemitaiz che anticipa l’uscita del disco “THIS IS ELODIE”, disponibile dal 31 gennaio in digitale e dal 7 febbraio in formato CD.

Il brano vede la collaborazione di Elodie con Gemitaiz, tra gli assi della scena rap del nostro paese, e conferma la cantante come una delle voci pop italiane più vicine allo stile urban.

Il video di Non è la fine – Elodie

Nel videoclip di “NON È LA FINE”, diretto da Attilio Cusani, già regista dei video di “Pensare Male” e “Margarita”, da oggi disponibile su YouTube, in un’atmosfera cupa, dove bianco e nero si alternano al colore, scorrono frame dal forte imprinting cinematografico. L’utilizzo di una lente fisheye dona alle inquadrature, già disassate, un effetto deformante che incuriosisce e porta a concentrarsi sui dettagli. Elodie parla direttamente alla videocamera, ci gioca, la sfida avvicinandosi e ritraendosi subito dopo, si mostra sicura di sé, padrona della storia che sta raccontando.

Elodie sarà tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda”.