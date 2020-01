Nicola Savino risponde alle accuse della Gregoraci

Hanno destato scalpore le dichiarazioni via instagram riguardo l’esclusione di Elisabetta Gregoraci da L’Altro Festival.

Il post della showgirl ha accusato Nicola Savino in merito alla mancata chiamata alla conduzione della trasmissione che caratterizza il dopo festival. Al suo posto, Myss Keta.

Il conduttore, tuttavia, non ha replicato tramite social. Soltanto stamattina, nel suo consueto appuntamento radiofonico con Deejay Chiama Italia, ha aperto una piccola parentesi.

“Apro e chiudo parentesi: ho parlato al telefono con Elisabetta per rincuorarla di un malinteso che mi riguarda, ma non ho mai parlato di destra e sinistra perché io non discrimino. Prima di tutto io non associo Flavio Briatore alla destra. Anzi…: è amico di Matteo Renzi. Però questa cosa di destra e sinistra mi ha proprio avvilito”.

Amadeus sostiene Nicola Savino

Dopo il post di ieri, Amadeus ha così commentato l’accaduto con AdnKronos.

“Io non ho mai sentito in questi mesi Elisabetta Gregoraci. E Nicola Savino ha piena autonomia sulla scelta del cast all’interno dell’Altro Festival. Io ho scelto lui e gli ho consegnato in qualche modo le chiavi di casa. Mi fido e so che farà un lavoro fatto bene. A tutti quelli che non ci saranno, voglio ricordare che la vita è fatta anche di no. E con tutto il rispetto per Elisabetta, il fatto che oggi sia tutto urlato sui social non aiuta. Andrebbero rispettati i no come i sì“