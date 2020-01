In crescita il mercato delle automobili ibride ed elettriche: i dati di settore

Crescono le vendite relative alle auto elettriche, sebbene la quota sul totale delle vetture circolanti nelle città tricolori sia ancora lontana dalle medie europee. Poco male, perché ciò che conta è l’affermazione di questo trend virtuoso e di una nuova idea di mobilità. Nello specifico la percentuale di immatricolazioni è cresciuta nel 2019 ad un ritmo vertiginoso, con un +140% di vendite nella Penisola, stando ai dati raccolti dal GAI. L’attuale situazione è quindi più che positiva, anche se ci sono ancora ampi margini di miglioramento. E con tutta probabilità ci saranno, dato che anche per il 2020 le previsioni parlano di un trend in forte ascesa.

Le automobili più vendute nel 2019

Quali sono le auto ibride ed elettriche che hanno riscosso il successo maggiore lo scorso anno? Al primo posto troviamo la Toyota Yaris con oltre 24 mila immatricolazioni, mentre il secondo piazzamento in classifica vede protagonista la CH-R, sempre della Toyota, con 16 mila immatricolazioni circa. Il terzo e ultimo gradino del podio viene occupato ancora una volta dalla Toyota, così come il quarto, con due auto del calibro della Rav4 e della Corolla (rispettivamente con 10 mila e 8,8 mila immatricolazioni). Altre vetture in graduatoria sono la Range Rover Evoque, la Ignis della Suzuki, la Kia Niro, la Audi A6, la Lexus UX e la Suzuki Swift. Infine, non potremmo non citare altri modelli di prestigio, come la Smart ForTwo, regina della classifica delle automobili elettriche più vendute nella Penisola. A seguire troviamo la Renault Zoe e la famosa Tesla Model 3.

Le caratteristiche delle vetture green

Per farsi un’idea delle auto attualmente disponibili sul mercato e passare in rassegna le caratteristiche dei vari modelli, oggi basta andare sui portali web che presentano elenchi completi e facilmente fruibili, come avviene con il listino auto di Quattroruote.it, solo per fare un esempio. Tra le caratteristiche più importanti che dovrebbero possedere le automobili ibride, figura sicuramente il risparmio in termini di consumi e di emissioni di CO2, che è anche uno dei fattori determinanti per il mercato di queste vetture. Pure la connettività ha un suo peso, visto che con una dotazione hi-tech avanzata aumenta non solo il comfort alla guida, ma anche la sicurezza al volante. In riferimento al settore delle vetture elettriche, conta ovviamente la durata della batteria, così come la potenza del motore e la capacità di carico.