Mario e Luigi per Nintendo Switch o smartphone nel 2020?

Il 9 gennaio 2020, Nintendo of America Inc. ha despositato un marchio per il nome Mario & Luigi. A rivelarlo un’indiscrezione lanciata da Letsgodigital, la celebre rivista olandese dedicata al mondo hi-tech. Olanda che è anche terra del famoso Bonami Game Museum (Museo del retro gaming)

La domanda è stata presentata dall’intermediario Estudio Berton Moreno ed è classificata come Classe 9 con la seguente descrizione:

Descrizione del marchio Nintendo Mario & Luigi: Cartucce di giochi per computer; schede di memoria per giochi; software per giochi per computer; schede di memoria per videogiochi; software di intrattenimento interattivo per giocare ai videogiochi; cover per telefoni cellulari.

È straordinario che Nintendo abbia recentemente registrato questo marchio – solo tre mesi dopo il fallimento di AlphaDream.

Sebbene l’ultimo titolo di gioco Mario & Luigi sia stato rilasciato per il palmare 3DS, AlphaDream ha già aperto i posti vacanti per un graphic designer a luglio 2018, lavorando su Switch e dispositivi mobili.

Switch Lite è diventato un enorme successo e il sistema 3DS è obsoleto. In parte per questo motivo è improbabile che un possibile nuovo gioco di Mario & Luigi venga ripubblicato per il palmare 3DS. Se sarà un remake, come abbiamo visto nelle ultime due versioni nel 2017 e nel 2019, o se si sta sviluppando una variante completamente nuova, è ancora sconosciuto.

Poiché un nuovo sviluppatore di giochi deve essere nominato per questo, non è del tutto impensabile che sia un gioco completamente nuovo.

Quando il gioco viene fuori è ancora sconosciuto, un corso di sviluppo del gioco non si fa in un mese di tempo. Non è chiaro se una release è raggiunto entro il 2020. Potrebbe essere necessario attendere fino al 2021 prima che venga rilasciato un nuovo titolo Mario & Luigi, indipendentemente dallo Switch (Lite) e / o dallo smartphone. In ogni caso, il marchio indica che Nintendo non vuole dire addio al gioco di ruolo Mario & Luigi.

Versione per Nintendo Mario e Luigi 2020

Nintendo ha fatto passi importanti negli ultimi periodi. La console di gioco Nintendo Switch, lanciata nel 2017, è stata un vero successo e anche il palmare Switch Lite, rilasciato lo scorso anno, ha avuto molto successo.

Dallo scorso anno sono stati resi disponibili anche alcuni titoli di giochi Nintendo classici per il telefono cellulare, di cui Mario Kart Tour è di gran lunga il più popolare. C’è un’altra serie tipica di Mario con cui il produttore di giochi giapponese ha avuto un grande successo in passato; Mario e Luigi.

Dal 2003 sono stati sviluppati cinque giochi Mario e Luigi e due remake, di cui l’ultimo gioco “Mario & Luigi: Bowser Inside Story + Bowser Jr.’s Journey” è stato rilasciato a gennaio 2019 per Nintendo 3DS.

La serie di giochi è stata sviluppata dallo sviluppatore di giochi giapponese AlphaDream.

Tuttavia, nell’ottobre dello scorso anno, questo sviluppatore di videogiochi ha inaspettatamente presentato istanza di fallimento. Molti fan sono quindi preoccupati di cosa significherà questo per il futuro dei famosi giochi di ruolo Mario & Luigi (giochi di ruolo).

Un altro studio continuerà il franchising o forse che Nintendo EAD (Entertainment Analysis & Development) ci lavorerà da solo? In ogni caso, sembra che Mario e Luigi avranno sicuramente un seguito. Questa volta è possibile per Nintendo Switch (Lite) o per smartphone / tablet.