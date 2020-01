Linea Verde Life, la puntata del 4 gennaio

Sabato 4 gennaio, alle 12.20 su Rai1, Linea Verde Life porterà il pubblico alla scoperta di Vicenza.

Marcello Masi e Daniela Ferolla racconteranno una città, con tutta la sua provincia, che in quanto a riciclo creativo, sostenibilità e amore per gli animali ha tanto da insegnare.

Si racconterà della riqualificazione fluviale, attraverso una discesa sul fiume Retrone con un mezzo molto interessante, il packaft, un piccolo gommone gonfiabile e super leggero.

Si andrà in un’azienda che ha realizzato un brevetto per produrre una carta che contiene scarti da riciclo agro-industriali.

E, poi, si entrerà nel più antico teatro coperto in muratura al mondo, un luogo unico, un’opera incredibile: il Teatro Olimpico.

Immancabili il giro del gusto e la ricetta di Federica De Denaro, che questa volta, parlerà del baccalà e di un piatto che abbina la classica ricetta alla vicentina agli gnocchi fatti con le patate di Rotzo.