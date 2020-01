Lifestyle Awards 2020 TV: i vincitori

Lifestyle Awards 2020: dopo aver svelato in anteprima i primi due vincitori della sezione Cinema, oggi vi annunciamo quelli del mondo della tv.

Abbiamo consegnato i primi premi al regista Marco Tullio Giordana, premio alla carriera in occasione del ventennale del film I Cento Passi, e a Marco Bocci, protagonista nel 2019 con il suo debutto da regista. Prossimamente sveleremo anche il quadro completo della sezione cinema.

I due premi sono stati consegnati dal direttore della testata, Bruno Bellini.

Entrambi i riconoscimenti sono stati conferiti nella città di Lifestyleblog.it, a Monopoli, in occasione del festival cinematografico Sudestival.

Chi sono i vincitori dei Lifestyle Awards 2020 – TV

Passiamo ai Lifestyle Awards 2020, sezione tv. Annunciamo oggi i vincitori della categoria, mentre la consegna del premio verrà poi concordata con i protagonisti. Premio che giunge alla sua quarta edizione.

Personaggio maschile dell’anno Carlo Conti, protagonista nell’ultimo anno con Tale e Quale Show, La Corrida, Ieri e Oggi, Lo Zecchino D’oro.

Personaggio femminile, invece, Milly Carlucci reduce da una strepitosa edizione di Ballando con le Stelle. Anche il suo programma otterrà un riconoscimento come programma di intrattenimento dell’anno.

Un Premio Speciale TV del mattino per Monica Setta: la giornalista brindisina è tornata a occupare un ruolo di prima grandezza nel panorama televisivo italiano. E gli ascolti di Uno Mattina in famiglia parlano chiaro… Il programma, condotto insieme a Tiberio Timperi, riceverà inoltre il riconoscimento di Lifestyleblog.it per gli ottimi dati di ascolto e per il successo della trasmissione che nel 2019 è cresciuta esponenzialmente in termini di ascolto.

Un premio speciale TV del pomeriggio, sarà invece assegnato a Lorella Cuccarini: anche per lei un importante ritorno in tv da conduttrice de La Vita in Diretta al fianco di Alberto Matano.

Il premio alla carriera sarà invece conferito ai 20 anni di C’è posta per te di Maria De Filippi. Un evergreen della tv italiana che mantiene intatta la sua formula ed il suo successo.

Il riconoscimento come inviato dell’anno, invece, sarà dato a Luca Abete di Striscia la notizia. Importanti le sue inchieste televisive così come #NonCiFermaNessuno, la campagna sociale che lo ha visto protagonista con il tour motivazionale.

Tra i programmi di informazione, Lifestyleblog.it ha deciso di assegnare il premio a Linea Verde, condotto da Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli. Programma che da cinquant’anni, si propone di affrontare i temi del mondo agricolo ed enograstonomico illustrando prodotti, sapori e tradizioni della penisola italiana.

Infine, per completare il quadro dei riconoscimenti tv, un premio per il programma del daytime a Il Caffè di Raiuno di Lisa Marzoli, il cui ingresso ha rivitalizzato il format, donando una confezione innovativa e raffinata al programma. La storica trasmissione del weekend della rete ammiraglia Rai che, puntata dopo puntata, vede crescere share e apprezzamento da parte del pubblico.