Lifestyle Awards 2020 Radio: i vincitori

Dopo aver annunciato i vincitori dei Lifestyle Awards 2020 TV, oggi vi presentiamo quelli della Radio.

Una categoria molto amata dal pubblico che continua a riscuotere consensi grazie all’intramontabile fascino della radio.

Così come annunciato nel precedente articolo, contiamo di premiare i vincitori con la nostra targa… Magari proprio in occasione del Festival di Sanremo!

La voce maschile radiofonica è quella di Mauro Marino di Radio Italia. Conduce al fianco di Manola Moslehi, vincitrice dei Lifestyle Awards 2019, ogni lunedì dalle 13 alle 16. Tre ore di diretta ad un ritmo decisamente elevato: tanta l’interazione con gli ascoltatori, tante le risate e tanti i giochi. Immancabile, ogni venerdì, l’indovinello. Nella loro fascia di conduzione, alle 15:00, anche lo spazio dedicato alle interviste di Radio Italia con gli artisti italiani più amati e conosciuti.

Personaggio femminile, invece, Andrea Delogu di Radio 2 Rai dove conduce La Versione delle Due insieme a Silvia Boschero. Scrittrice, presentatrice televisiva, influencer, conduttrice radiofonica.

Restando in ambito della stessa radio, premiamo una coppia radiofonica: Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, duo radiofonico già collaudato, “I Lunatici“. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte e mezza fino alle 6 del mattino, accendono la notte di Radio2 Rai rigorosamente in diretta. La coppia Arduini/Di Ciancio accompagna il popolo della notte con attualità (del giorno nuovo e di quello appena trascorso) e con ospiti politici, giornalisti e del mondo dello spettacolo. Un filo diretto con chi di notte vive, lavora, è insonne e invece di dormire ha qualcosa da raccontare. I Lunatici è un contenitore effervescente, scanzonato, garbatamente irriverente, un vero e proprio confessionale di un popolo di nottambuli che vaga spesso alla ricerca di una “casa” fino alle prime luci dell’alba.

Per finire l’evento musicale radiofonico dell’anno: Radio Bruno Estate, l’atteso spettacolo musicale prodotto e realizzato da Radio Bruno con i protagonisti della colonna sonora dell’estate. Evento che, anche in questa edizione, è stato presentato da Alessia Ventura ed Enzo Ferrari ed ha fatto tappa in Emilia Romagna, Toscana e Lombardia.

I vincitori