Lifestyle Awards 2020 Musica: i vincitori

Proseguono i Lifestyle Awards 2020, i premi di Lifestyleblog.it, che giungono alla quarta edizione.

Un riconoscimento che viene assegnato alle personalità che si sono contraddistinte nei vari settori.

Dopo aver premiato per il Cinema Marco Bocci e Marco Tullio Giordana, abbiamo già annunciato i vincitori dei Lifestyle Awards TV e Lifestyle Awards Radio passiamo alla categoria della Musica.

Lifestyle Awards 2020 Musica

Per la sezione musicale, il Personaggio Maschile dell’anno è senza dubbio Ultimo. Con 34 dischi di platino, 17 dischi d’oro, è il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con oltre 742,99 milioni di stream. Importante la sua presenza al Festival di Sanremo 2019, dove si è piazzato in seconda posizione, così come il suo tour Colpa delle Favole nei principali palasport italiani. Con 500.000 biglietti già venduti, Ultimo è il più giovane artista italiano di sempre ad esibirsi negli stadi dove canterà live dal 29 maggio 2020. Per Ultimo si tratta di un nuovo Lifestyle Award, avendo già vinto nel 2019 come Rivelazione dell’anno.

Personaggio femminile dell’anno Elodie. Sarà tra i big in gara alla 70esima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Andromeda”. Ma il suo 2019 è stato importantissimo: oltre due milioni di ascoltatori al mese su Spotify. Grande successo per Margarita, la hit che vede la collaborazione con Marracash insignita del doppio disco di platino. Da menzionare la sua collaborazione con i The Kolors per “Pensare male”, certificato disco di platino, a distanza di un anno da “Nero Bali” (feat. Michele Bravi e Gué Pequeno), straordinario successo e doppio disco di platino. Si conferma come una delle cantanti più amate, seguite e ascoltate del nostro Paese.

La rivelazione dell’anno è Mahmood, salito alla ribalta con la vittoria al Festival di Sanremo 2019 e la sua canzone Soldi, diventata un fenomeno capace di varcare i confini italiani. Importante anche la sua partecipazione all’Eurovision song contest, dove si è piazzato al secondo posto. L’anno è poi proseguito con altre hit di successo come Barrio e Calypso, senza dimenticare il tour italiano e alcune sue importanti partecipazioni ad eventi come il Locus Festival.

Il primo premio internazionale va invece a Mika. Per lui quinto album in studio dal titolo “My Name Is Michael Holbrook” (Universal Music) e un importante tour 2020 che toccherà i principali palasport italiani.

Il primo premio alla carriera va a RAFe UMBERTO TOZZI, due grandi artisti amici da una vita che, sulle note dei loro successi che hanno conquistato intere generazioni. Hanno dato vita a uno straordinario tour nel 2019 e si ripeteranno anche per il 2020.

L’altro premio alla carriera è per Cesare Cremonini che, da vent’anni, ha regalato canzoni senza tempo. Cremonini è sempre stato un autore, musicista e performer in costante evoluzione sin dai suoi esordi, riuscendo così a contraddistinguersi nel panorama della musica italiana come artista completo, versatile e mai prevedibile.

Tra gli eventi musicali premiamo Nastro Azzurro Live. Il format, per il secondo anno consecutivo, ha portato nei migliori locali ed eventi d’Italia le performance degli artisti più apprezzati del panorama musicale indipendente italiano. Nastro Azzurro Live è nato con l’ambizione di far vivere un’esperienza unica legata alla musica, offrendo al pubblico un contenuto di valore costruito insieme a giovani artisti italiani che guardano lontano con la voglia di esprimere la migliore espressione di sé. Quest’anno la piattaforma ha dato vita a differenti contenuti musicali con protagonisti artisti come Ghemon, Francesco Motta, Fast Animals and Slow Kids, La Rappresentante di Lista, Zen Circus e Rancore.

I vincitori