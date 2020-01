Lifestyle Awards 2020, i vincitori del premio Stefano Mastrolitti

Un premio per ricordare Stefano Mastrolitti. I Lifestyle Awards 2020 annoverano, per il terzo anno consecutivo, un award speciale per ricordare lo speaker radiofonico scomparso tre anni fa nonché vincitore della prima edizione del premio di Lifestyleblog.it.

Un riconoscimento voluto dal direttore di Lifestyleblog.it, Bruno Bellini, insieme alla famiglia Mastrolitti, per tenere vivo il ricordo di Stefano.

Ben quattro i vincitori dell’edizione 2020, con le scelte e le motivazioni espresse da Luca Mastrolitti insieme ai suoi genitori.

I riconoscimenti saranno consegnati prossimamente ai rispettivi vincitori.

Il primo premio lo ha ricevuto Alessia Martino, speaker da poco in forza a Radionorba. Il Lifestyle Award 2019 – Stefano Mastrolitti, invece, William Volpicella e Valentina Gadaleta di Radiobari mentre per lo spettacolo Gianni Colajemma.

Claudia Carbonara – Antenna Sud

Per la sua professionalità prima di tutto e soprattutto perché ha unito la sua passione lo sport al suo lavoro…la giornalista… e poi perché ama la sua città così come l’amava Stefano.

Max Boccasile

Perché come Stefano è attaccato alla tua terra, e ha fatto della sua passione il suo lavoro e ci mette l’anima in quello che fa sempre e comunque.

Emanuela Pesola e Fabio Troianiello

Perché, come Stefano, Fabio ed Emanuela insegnano e trasmettono ai giovani la loro passione per la danza e per l’arte.