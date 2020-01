Lifestyle Awards 2020, i vincitori del Lifestyle

Nuovo appuntamento con i Lifestyle Awards 2020: annunciamo oggi i vincitori della categoria Lifestyle.

Se vi siete persi i vincitori delle altre categorie, potete vedere quelli della TV, Radio, Musica oltre ai già premiati per la sezione Cinema, Marco Bocci e Marco Tullio Giordana.

Oggi vi presentiamo alcune eccellenze imprenditoriali che si sono contraddistinte nell’ultimo anno.

Per la sezione Digital, il riconoscimento va alla Brainpull “un’agenzia in cui convergono competenze plurime a supporto del marketing”.

Si tratta di un’importante realtà che nasce a Conversano, nel cuore della Puglia. Come raccontato sul web, si tratta di una realtà nata nel 2012 in un garage, passata in poco tempo da piccolissimi clienti a grandi brand del panorama nazionale. Facebook ne ha fatto un caso di successo per la strategia di marketing e comunicazione del format Pescaria

Nella passata edizione il riconoscimento è stato assegnato a un’altra realtà pugliese, Traipler.com.

Il premio relativo alla sezione auto, invece, va alla Volkswagen, eletto dalla nostra redazione come brand automobilistico dell’anno capace di imporsi sul territorio italiano. L’anno scorso, il riconoscimento è stato conferito a Mitsubishi Italia.

Per concludere, la sezione Hi-tech vede assegnare il riconoscimento a Xiaomi Italia. Il marchio è riuscito a imporsi sul mercato italiano conquistando i consumatori con prodotti dall’ottimo rapporto qualità/prezzo.

I vincitori della categoria Lifestyle