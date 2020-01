Le suite piú lussuose di Las Vegas

Las Vegas è, senza dubbio, la città notturna per eccellenza. La americana è tra le mete di vacanza più gettonate per questo fattore ma anche per i casinò aperti 24 ore su 24, senza tralasciare altre mete di intrattenimento.

Punto cardine e di maggior rilievo della città è The Strip, la strada principale lunga oltre 4 miglia.

Qui sarà possibile trovare hotel e suites particolari e originali. Sarà possibile, infatti, trovare le repliche perfette delle piramidi egiziane o del Canal Grande di Venezia, senza tralasciare la Tour Eiffel.

Quanto costano le suites di Las Vegas?

Abbiamo appena parlato della bellezza e della particolarità delle suites di Las Vegas. Ma quanto costano?

Sul blog di BetWay L’insider si trova la ricerca completa che vede coinvolte oltre 25 strutture ricettive.

Al primo posto si trova Caesars Palace e la sua Villa The Nobu.

Una notte in questa suite particolare costa oltre 30.000 euro! Al suo interno sono presenti anche opere d’arte, fattore che sicuramente influirà sul prezzo, oltre alle tante particolarità presenti al suo interno. Secondo posto per Encore con la sua suite su due piani e tre camere da letto.

Sul gradino più basso del podio, invece, The Palazzo con la sua sontuosa suite presidenziale.

Per determinare tale ricerca, il team del casinó online di BetWay ha raccolto tutti i dati degli hotel a partire da fine novembre. E’stato poi assegnato un punteggio a ogni suite seguendo alcuni particolari criteri, come il prezzo per notte, le dimensioni in metri quadri.

A livello di numeri, successivamente, il massimo di ospiti, quello dei piani e delle camere da letto. Senza trascurare le quantità di letti, bagni, lo spazio esterno e l’eventuale presenza di ascensore privato.

Tra le varie curiosità, l’analisi mette in risalto anche le suite di Las Vegas con più bagni. Si, avete capito bene… Un comfort che permetterà agli ospiti di non dover “litigare” per poter usufruire dei servizi. Primato condiviso da City Centre e la Villa Sky Suite, unitamente alla Suite Napoleon del Paris.

Oltre a questo particolare, c’è da precisare che ben il 65% delle suites dispone di un angolo bar privato in stanza.

Il 26% dispone di una vista sulla città, con spazi esterni o balconi che permettono di ammirare la bellezza e il fascino di Las Vegas.

L’8%, invece, vanta un maggiordomo privato e il 20% dispone di un servizio Limousine con transfer da e verso l’aeroporto della città.

Abbiamo raccontato della suite più costosa. Quella più accessibile ed economica è la Suite Paradise del Tropicana che, secondo l’analisi, costa intorno ai 90 euro.

Tariffa che, ovviamente, varia in base alle stagioni ma se volete vivere un’esperienza unica a Las Vegas potrebbe essere la soluzione adatta a ogni portafoglio!