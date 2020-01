La console Xbox Series X 8K arriverà a fine 2020

Negli ultimi mesi si è parlato tanto di PlayStation 5 sviluppata da Sony. Alla fine del 2020, tuttavia, verrà lanciata la Xbox Series X di Microsoft che prenderà il posto di Xbox One X. Questo sarà anche il nome seriale della prossima generazione di computer di gioco. La nuova console potrebbe essere chiamata Microsoft Xbox (2020). Il mese scorso, durante i Game Awards, Microsoft ha inaspettatamente mostrato il design della nuova console di gioco, almeno nella parte anteriore del dispositivo. A svelarlo il portale Letsgodigital.

Nel video trailer 4K la console di gioco è stata posizionata in posizione verticale, vantando un design rettangolare a forma di blocco. Il dispositivo assomiglia un po’ a un PC, non solo nel design, ma anche nelle prestazioni.

Non sono ancora noti dettagli sulle dimensioni effettive. Pare anche che sarà possibile posizionare la Xbox Series X in orizzontale.

La nuova console di gioco sta diventando molto più silenziosa. Ancora più importante, il fatto che sarà la console di gioco più potente e veloce, come ha ripetutamente affermato il capo Xbox, Phil Spencer. Microsoft sembra essere convinta che il modello Xbox 2020 sarà più veloce e più potente della Sony PS5.

Connessioni a Xbox 2020

All’inizio di questo mese, il produttore di processori AMD ha tenuto una presentazione stampa durante il CES 2020 in cui è stato mostrato un rendering Xbox Series X, sul quale è stato visto per la prima volta il retro della console con tutte le connessioni. La stampa ha naturalmente supposto che questa sarebbe la vera Xbox. Infine, AMD fornisce CPU e GPU per la nuova console di gioco. Tuttavia, in seguito AMD ha indicato che si tratta di un “rendering 3D di una ventola”. In altre parole, il design non era rappresentativo del design finale.

Il sito di gioco americano Thurrot era sul posto per chiedere chiarimenti immediati. Vari addetti ai lavori avrebbero confermato l’aspetto delle porte. Le connessioni possono ancora cambiare, ma come sembra ora, la nuova Xbox è dotata di due porte USB di tipo A SuperSpeed, una connessione Ethernet, una singola porta HDMI, audio ottico e una connessione per l’alimentazione.

Tutti questi collegamenti sono posizionati nella parte posteriore, nella parte inferiore. Ulteriori fori di ventilazione sono forniti in aggiunta ai collegamenti. Ci sono anche fori d’aria nella parte superiore per dissipare il calore. Inoltre, una porta USB-A verrà installata nella parte anteriore. È interessante notare che nel 2020 Microsoft opterà per la vecchia USB Type-A invece della nuova USB Type C. Quest’ultima è più piccola e anche molto più veloce.

Visualizzazione 3D della console Xbox Series X.

Il designer italiano Giuseppe Spinelli – aka Snoreyn – che recentemente si è unito al team LetsGoDigital, ha raccolto tutte le informazioni necessarie per arrivare al prossimo progetto.

Snoreyn progetterà più video e rendering 3D esclusivamente per la nostra piattaforma di notizie nel prossimo periodo. Quindi iscriviti al suo canale YouTube, in modo da essere il primo ad essere informato delle ultime console di gioco e smartphone visualizzati in 3D.