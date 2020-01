Kilimangiaro, la puntata del 12 gennaio

Nuova puntata di Kilimangiaro in onda domenica 12 gennaio alle 15.55 su Rai3 e condotto da Camila Raznovich.

Gli ospiti di Kilimangiaro

Le sei leggi dell’imperfezione e come l’evoluzione naturale procede anche per errori: lo spiegherà il filosofo della scienza Telmo Pievani.

Ci sarà anche lo scrittore archeologo Valerio Massimo Manfredi che parlerà del suo libro ”Antica Madre”, il viaggio di due centurioni romani alla scoperta delle sorgenti del Nilo.

La rubrica “Diario del Mondo” ospiterà Paolo Magri, direttore di ISPI. Con lui si parlerà di politica internazionale, in particolare dei leader delle nazioni e delle crisi da tenere d’occhio nel 2020.

Con Mario Tozzi si farà un bilancio sugli incendi in Australia e si parlerà di energia.

Poi una grande storia d’amore e viaggi: quella tra Giulia Lamarca, psicologa di 27 anni che dopo un incidente qualche anno fa è in carrozzina, e Andrea, il fisioterapista che l’ha assistita e che gira il mondo con lei.

Tra i filmati: l’ultima tappa del Malawi in bicicletta di Erica e Marta, le viaggiatrici “al rallentatore”, un viaggio nelle Dolomiti di Fabio Toncelli, il cacciatore di paesaggi, e un Citylife dedicato a Giacarta, la capitale dell’Indonesia che rischia di scomparire. Infine la serie “K Paradisi” in Indonesia, nel parco marino di Wakatobi, uno spazio dedicato alla conservazione dei nostri mari con i volontari di Marevivo e un viaggio nelle meraviglie naturali del Maranhao, in Brasile.