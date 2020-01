ItaliaSi, la puntata del 4 gennaio

Primo appuntamento dell’anno con ItaliaSi, il podio del pomeriggio di Rai1.

Conduce Marco Liorni e al suo fianco, Manuel Bortuzzo, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli e ….. il “Consigliere Mascherato” – invece che Il Cantante Mascherato!, In onda sabato 4 gennaio, alle 16.40.

Gli ospiti della puntata di ItaliaSi

In questa prima puntata: Jessica Morlacchi che vuole trovare l’amore nel 2020 e si è iscritta a un sito per incontri come Sharon Stones.

Si parlerà di Gatti da guardia e altri sistemi di sicurezza. E poi di una Nonna diventata tecnologica a 88 anni grazie al nipote, scopre una nuova vita fatta di risate.

Poi ci sono le storie di vita di tutti i giorni come quella di Alessandro, e una causa che dura 56 anni.

Si affrontano anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti.

Questa settimana i dissesti idrogeologici: a Genova in galleria due fratelli separati da una frana.

Interviene anche Mario Tozzi. Per l’attualità, il medico che ha afferrato per il bavero il bimbo di 6 anni scivolato dalla seggiovia.

Al centro della scena il podio di ItaliaSì dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti.

La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Da casa il pubblico può partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.

Poi, Milly Carlucci con i suoi cantanti mascherati apre per la prima volta lo studio ad un programma televisivo.