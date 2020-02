ItaliaSì: la puntata del 1 febbraio

A pochissimi giorni dall’inizio di Sanremo 70, il podio di ItaliaSì, in onda sabato 1 febbraio alle 16.40 su Rai1, sarà sul red carpet e dietro le quinte del Festival.

Verrà seguito l’arrivo in bicicletta degli Eugenio in Via di Gioia all’Ariston.

Conduce Marco Liorni, al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli. Marino Bartoletti interroga il giovane esperto del Festival Gabriele. Coronavirus: fra notizie ufficiali e fake news. Sul podio esperti in comunicazione di notizie false e parenti intrappolati a Wuhan.

Da New York Federico Rampini racconta la sua Cina e Giovanna Botteri da Pechino aggiorna e commenta su cosa stia succedendo. Ci saranno collegamenti con i social cinesi, per aggiornamenti in tempo reale.

Si passerà ad un video choc da Wuhan che spopola sui social: vero o falso? David Puente lo spiegherà. Poi, le storie di vita di tutti i giorni come Adam e la sua famiglia, quando i figli devono seguire le orme dei padri.

Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana gli obesi, sale sul podio Amalia e la sua “vergogna”.

Per l’attualità il signor Liborio, sceso dalla nave crociera di Civitavecchia bloccata per sospetto caso di coronavirus, vuole raccontare cosa lui e la sua famiglia hanno passato.

E poi i commenti della finale del Cantante Mascherato, un grande successo di Rai1. Al centro della scena il podio di ItaliaSì, dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. La vera innovazione di questo programma è andare oltre le persone, mettendo in primo piano “un’esperienza” portata finalmente alla ribalta.

Da casa sarà possibile partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.