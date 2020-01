Italia Sì, la puntata del 25 gennaio

Sabato 25 gennaio, alle 16.40, andrà in onda il consueto appuntamento con Italia Sì, il podio del pomeriggio di Rai 1, condotto da Marco Liorni. Al suo fianco Manuel Bortuzzo, Mauro Coruzzi, Rita Dalla Chiesa, Elena Santarelli.

Ospiti e protagonisti della puntata di Italia Sì

In questa puntata salgono sul podio Silvia Mezzanotte, per raccontare come si è sentita quando ha saputo che la sua canzone è stata esclusa da Sanremo; Adamo Romano: un influencer da più di un milione e mezzo di persone che fa sorridere con la sua ironia; Gli Strawberries, una band over 50, con un grande sogno nel cassetto. Il giovanissimo Giuseppe Bungaro ha inventato lo stent cardiaco ecosostenibile a 15 anni. Giuseppe è stato inserito nelle 100 eccellenze italiane come nuovo talento della medicina; Adam e la sua famiglia, quando i figli devono seguire le orme dei padri. Poi ci sono le storie di vita di tutti i giorni come i donatori di coccole, volontari che mettono il loro tempo a disposizione di neonatologia. Oppure Maria Giovanna Elmi che festeggia le nozze rosa. Si affronteranno anche tematiche delicate, che accendono e dividono gli animi del pubblico portando in alcuni casi a duri confronti. Questa settimana Annalisa che lascia erede universale il suo Cane oppure Andrea e Giuseppe, due ingegneri che pur di rimanere in Italia hanno studiato per fare il concorso come netturbini e l’hanno vinto. Aggiornamenti dal Cantante Mascherato, con un divertente confronto con Gigi Gx il blogger esperto.

Da casa si potrà partecipare mandando sms o whatsapp al numero 333.6196865 e su Instagram.