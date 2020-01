iPhone 12: quattro nuovi telefoni Apple

iPhone 12: la società della Silicon Valley sembra intenzionata a rilasciare non meno di cinque modelli nel 2020. Così come svelato da Letsgodigital, prima del lancio a settembre, è previsto un modello extra piccolo ed economico.

Altri quattro modelli sono previsti in autunno. In questo articolo di approfondimento, esaminiamo più in dettaglio i quattro nuovi telefoni cellulari che i consumatori possono probabilmente acquistare da fine settembre 2020 tramite i normali canali di vendita.

Promette di essere un anno importante per la Apple americana, se non altro perché quest’anno verranno rilasciati i primi modelli di iPhone 5G.

Serie iPhone 12 composta da 4 nuovi telefoni

I telefoni Apple che compaiono in autunno devono sostituire l’attuale serie iPhone 11 .

Invece di tre modelli, la gamma di modelli nel 2020 sembra consistere in quattro diversi dispositivi.

Laddove Samsung opta per un modello ‘S20 Ultra extra large e costoso, Apple sembra vedere più opportunità in uno smartphone extra compatto e potente, che viene aggiunto nella parte inferiore della gamma.

Il modello più piccolo avrà probabilmente uno schermo OLED da 5,4 pollici con una doppia fotocamera digitale sul retro.

Questo smartphone è anche chiamato iPhone 12 Mini, anche se il nome di questo modello non è certo. A differenza di SE 2, questo telefono si abbinerà perfettamente agli altri modelli 2020 in termini di design e funzioni.

Inoltre, è previsto un modello OLED da 6,1 pollici con doppia fotocamera, questo è probabilmente il modello standard.

L’Apple iPhone 12 Pro può anche avere uno schermo OLED da 6.1 ”, ma con una tripla fotocamera + fotocamera ToF. E infine il modello iPhone 12 Pro Max, che avrà un display OLED da 6,7 ​​pollici e ospiterà anche una tripla fotocamera + fotocamera 3D ToF. Gli ultimi due dispositivi ricevono quindi uno schermo leggermente più grande di prima.

Per fare un confronto, l’iPhone 11 ha già un display da 6,1 pollici. Con la variante Pro, è stato scelto un 5,8 “: probabilmente sarà un 6,1”. Questo è notevole, perché il modello Pro è stato il più piccolo della gamma 2019.

E infine il modello di punta, il Pro Max con display da 6,5 ​​pollici e schermo da 6,7 ​​pollici. Questa è una scelta comprensibile, poiché molti smartphone di fascia alta di altri produttori ora offrono anche un’area di schermo così ampia.

Riducendo ulteriormente i bordi dello schermo, è possibile integrare una superficie del display leggermente più grande, senza che le dimensioni complessive diventino significativamente più grandi, in modo che il telefono possa ancora funzionare con una mano. Sarebbe anche la prima volta che Apple utilizza solo pannelli OLED, almeno per la serie 12, perché SE 2 ha ancora uno schermo LCD.

Per avere una sensazione migliore con i nuovi smartphone Apple, Jermaine Smit – aka Concept Creator – ha realizzato una serie di rendering 3D dei nuovi dispositivi esclusivamente per LetsGoDigital sulla base delle informazioni già note. Come ci si aspetta da Concept Creator, ha anche realizzato un video controverso in cui vengono mostrati i telefoni concept. Ancora una volta un’ottima visualizzazione del designer olandese.

Modelli iPhone 5G

Nel 2020 Apple (finalmente) introdurrà anche i primi telefoni 5G . Tutti i nuovi modelli offrono supporto 5G, un addetto ai lavori Apple ha riferito a metà dell’anno scorso. A tale scopo viene utilizzato un modem Qualcomm 5G. I nuovi dispositivi probabilmente supporteranno anche sub-6 Ghz e forse anche il supporto mmWave.

Tuttavia, sembra sempre più che i modelli 5G per iPhone 12 non vengano rilasciati in tutti i paesi.

L’antenna 5G richiesta sarebbe installata solo in America, Inghilterra, Canada, Giappone e Corea. Nei Paesi Bassi dovremo probabilmente di nuovo occuparci dei modelli 4G per risparmiare sui costi. Poiché non è integrata alcuna antenna 5G, non è inoltre possibile utilizzare la rete mobile superveloce in un secondo momento tramite un aggiornamento del software.

Telefoni Apple con un nuovo design

Ci sono state voci per un po ‘di tempo che la linea iPhone 2020 avrà anche un nuovo design. I modelli della serie 12 avrebbero forti somiglianze con il design industriale di iPhone 4, come riportato da tempo l’analista Apple di solito affidabile Ming-Chi Kuo.

I bordi del telaio in alluminio diventano bordi del telaio in metallo, che saranno prodotti in un modo diverso e moderno.

Non sono solo le funzioni telefoniche a innovare, ma anche i processi di produzione vengono costantemente rinnovati, consentendo di perfezionare ulteriormente il telefono dal design classico. I bordi arrotondati lasceranno il posto a più linee rette. Questo porterà un aspetto completamente nuovo. Il vetro 2 / 2.5D sulla parte anteriore e posteriore verrà mantenuto.

Inoltre, ci sono state voci secondo cui anche i nuovi telefoni stanno diventando più sottili dei loro predecessori.

Ad esempio, l’iPhone 12 Pro Max avrebbe uno spessore di soli 7,4 mm, che è quasi il 10% più sottile rispetto all’11 Pro Max di 8,1 mm di spessore . Inoltre, alcuni credono che la tacca diventerà leggermente più piccola di prima.

Tuttavia, non sono previsti cambiamenti significativi qui. In questo modo Face ID rimarrà disponibile così come il sistema di telecamere TrueDepth, entrambi elaborati nella tacca.

Non sono ancora note informazioni sulla risoluzione della fotocamera selfie. I modelli di punta sono stati equipaggiati con una fotocamera frontale da 7 megapixel l’anno scorso.

È in linea con le aspettative che questa fotocamera verrà aggiornata. Ci sarebbe anche un aggiornamento hardware della funzionalità Face ID, quindi il tuo viso verrà riconosciuto ancora più velocemente e meglio.

Qualche tempo fa si poteva leggere su LetsGoDigital un modello di iPhone 2020 senza notch.

Questo dispositivo aveva uno scanner di impronte digitali in-display e una fotocamera sotto lo schermo. Sfortunatamente, il tempo per quello non risulta essere maturo. Per il momento, Apple si atterrà alla sua affidabile funzionalità Face ID. Nel 2021, un sensore Touch ID verrà probabilmente usato per la prima volta, posto sotto lo schermo. Ming-Chi Kuo ritiene che la funzionalità Face ID rimarrà garantita, quindi gli utenti possono scegliere se preferiscono utilizzare lo scanner di impronte digitali o il rilevamento del volto 3D.

Schermo OLED con frequenza di aggiornamento di 120Hz

I nuovi modelli della gamma 12 sono tutti dotati di display OLED. Anche Apple sembra voler aumentare la frequenza di aggiornamento. Si parla di un display ProMotion con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Per confronto, l’anno scorso sono stati utilizzati schermi a 60 Hz.

Sembra che questa sarà la nuova tendenza nel 2020. Ad esempio, la serie Samsung Galaxy S20 e Huawei P40 Pro saranno introdotti il prossimo mese , questi smartphone hanno anche uno schermo a 120Hz. Anche OnePlus e Oppo hanno già annunciato quest’anno un telefono con display a 120 Hz per mettere in evidenza.

Per Apple, l’integrazione di uno schermo a 120Hz non è del tutto nuova, dal momento che i tablet iPad hanno una frequenza di aggiornamento così elevata dal 2017. Ciò garantisce che lo schermo risponda molto più velocemente e che le immagini vengano visualizzate molto più agevolmente. Questo si esprime, tra le altre cose, quando si gioca ai giochi mobili. Il servizio di giochi Apple Arcade è stato creato l’anno scorso .

Funziona sulla base di un abbonamento, per un importo di € 5 al mese puoi giocare senza limiti. Per inciso, è anche possibile provare Arcade gratuitamente, in modo da poter conoscere i molti giochi disponibili. Puoi giocare ai giochi disponibili su tutti i dispositivi iOS, inclusi iPad, Mac PC o Apple TV.

iPhone 12 Pro Max ottiene il miglior sistema di fotocamere

Oltre ai formati di visualizzazione, i nuovi modelli differiscono anche in termini di impostazione della fotocamera.

Il modello economico, l’Apple iPhone 12 Mini è dotato di due fotocamere posteriori. Probabilmente un grandangolo e una fotocamera ultra grandangolare. La stessa configurazione è probabilmente utilizzata anche con suo fratello maggiore, l’iPhone 12.

I due modelli Pro ottengono una configurazione della fotocamera più impressionante. È probabile che il terzo obiettivo sia un teleobiettivo. Inoltre, si parla di un quarto obiettivo sotto forma di una fotocamera ToF (Time-of-Flight), in modo da poter realizzare foto 3D. Con una fotocamera ToF la profondità può essere osservata in modo molto preciso, il che probabilmente porterà anche a foto di ritratti migliori.

In effetti, la fotocamera frontale TrueDepth è anche una sorta di fotocamera ToF. Nella parte posteriore, tuttavia, verrà utilizzata la tecnologia laser anziché la tecnologia a infrarossi. Una distanza maggiore può essere mappata usando un laser. La fotocamera ToF rende quindi l’iPhone 12 Pro e Pro Max molto adatto per le applicazioni di realtà aumentata (AR).

Non è un segreto che Apple veda un futuro in AR. Il produttore americano di smartphone è stato tra i primi a presentare Animoji e Memoji. I modelli di iPhone 12 Pro dovrebbero anche avere altre nuove funzioni di realtà aumentata. I dettagli al riguardo sono tuttavia ancora scarsi.

Le caratteristiche della fotocamera che hanno debuttato nella serie 11, come Deep Fusion, modalità Night e QuickTake, saranno sicuramente presenti anche nei nuovi modelli. Con Deep Fusion puoi scattare foto migliori in condizioni di scarsa luminosità. La modalità notturna assicura che anche le riprese notturne e notturne siano estremamente dettagliate. QuickTake consente di registrare un breve video durante le riprese.

Chipset Bionic Apple A14

Come ogni anno, i nuovi iPhone saranno dotati di un processore più veloce e più potente. Nel 2020 verrà utilizzato il chip A14 Bionic, che viene cotto utilizzando il processo a 5 nanometri. Questo è un enorme aggiornamento rispetto al chipset A13 da 7 nm.

Siamo quindi molto curiosi dei primi risultati dei test benchmark, che probabilmente mostreranno punteggi considerevolmente più alti di prima. Il nuovo processore sarà estremamente efficiente dal punto di vista energetico e contribuirà anche a prestazioni di gioco significativamente migliori, così come le aspettative generali.

Meno si sa sulla memoria. Si è parlato di 6 GB di RAM, almeno per i modelli Pro. Questo è un notevole miglioramento rispetto alla RAM da 4 GB che si trova nei telefoni iPhone 11.

Inoltre, speriamo naturalmente che Apple (finalmente) abbandonerà il modello base da 64 GB. Certamente per i modelli Pro, perché 64GB non è più di questo periodo per gli smartphone in questa fascia di prezzo. Tanto più che la memoria di Apple non è espandibile, il che significa che in realtà sai fin dall’inizio che riscontrerai problemi di archiviazione nel tempo. Partiamo quindi dal presupposto che la capacità minima sarà di 128 GB.

Naturalmente, non solo l’hardware verrà aggiornato, ma anche il software. Apple dovrebbe annunciare il suo nuovo sistema operativo iOS 14 durante la conferenza degli sviluppatori del WWDC nel giugno 2020, mentre anche l’iPad 14 verrà svelato. Secondo le ultime indiscrezioni, tutti gli iPhone in esecuzione su iOS 13 avranno anche l’opportunità di passare a iOS 14 più avanti nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda la capacità della batteria, non sono ancora note informazioni. Negli ultimi anni, tuttavia, abbiamo visto una chiara tendenza a batterie più potenti e una capacità di carico extra elevata. Apple ha già notevolmente migliorato la capacità della batteria della serie 11. Ad esempio, Pro Max ha una batteria da 3.500 mAh, la più grande mai utilizzata in uno smartphone Apple.

Tuttavia è molto probabile che i modelli di iPhone 2020 dispongano di nuovo di una batteria più grande. Anche se il nuovo processore è più efficiente dal punto di vista energetico e anche se ogni modello è dotato di uno schermo OLED a risparmio energetico, tutte le altre nuove funzioni richiedono semplicemente di più dalla batteria.

Prezzo e colori di Apple iPhone 12

L’anno scorso i due modelli Apple Pro sono stati offerti per la prima volta nel colore “Mignight Green”. Questo si è rivelato presto uno schema di colori molto popolare, ma questa opzione di colore non sembra essere disponibile con i nuovi dispositivi.

Tuttavia, c’è un iPhone 12 Navy Blue in preparazione, questo dovrebbe anche essere di un colore di alto profilo. Inoltre, è ovvio che saranno disponibili anche i colori Space Grey e Silver.

“Quanto costerà l’iPhone 12?” È una domanda che riguarda molti.

Per quanto riguarda i prezzi, quest’anno è previsto un aumento.

L’anno scorso Apple lo ha mantenuto molto ragionevole. Il modello entry-level è stato venduto per 810 € (4 GB di RAM / 64 GB di spazio di archiviazione), che era più economico di 50 € rispetto al modello precedente al momento del lancio. È possibile acquistare i due modelli Pro al prezzo di partenza rispettivamente di € 1160 e € 1260, quindi i prezzi sono rimasti gli stessi dell’anno precedente.

Il supporto 5G verrà anche aggiunto alla linea di modello aggiornata, anche se questo probabilmente non si applica a tutti i paesi. I telefoni avranno un nuovo design, con un prezzo di costo più elevato, il chipset otterrà un aggiornamento significativo, ci aspettiamo più memoria, Face ID verrà rinnovato dal punto di vista hardware e il sistema della fotocamera verrà portato a un nuovo livello. Tutto questo insieme è molto probabile che Apple applichi prezzi più alti nel 2020. Quanto in alto è ancora sconosciuto.

Con il lancio anche di due modelli economici quest’anno, sotto forma di iPhone SE 2 e iPhone 12 Mini, un numero maggiore di consumatori avrà l’opportunità di acquistare un nuovo telefono Apple. Inoltre, c’è un gruppo abbastanza ampio di persone che preferisce un display più piccolo. La scelta di telefoni con schermi di piccole dimensioni è diminuita solo negli ultimi anni, rilasciando un nuovo modello con uno schermo da 4,7 “e uno da 5,7”, Apple è anche in grado di attrarre quel gruppo target.

Quando sono previsti i nuovi iPhone?

Per quanto riguarda l’introduzione dei nuovi smartphone iPhone 12, i nuovi modelli vengono generalmente annunciati a settembre. L’anno scorso i tre aerei sono stati svelati il ​​10 settembre, tre giorni dopo è iniziato il periodo di pre-ordine. Durante una settimana è stato possibile effettuare un ordine di preordine, dopo il quale i telefoni sono stati effettivamente rilasciati il ​​20 settembre. È possibile che Apple stia optando per uno scenario di rilascio simile quest’anno. Ma prima è previsto l’SE 2, questo dispositivo sarà rilasciato verso marzo 2020.

Contemporaneamente ai nuovi telefoni, Apple annuncerà anche una serie di nuovi accessori. Ad esempio, considera una serie di nuove custodie per telefoni, come una custodia trasparente, una in pelle e una in silicone. E poi ovviamente abbiamo anche la custodia per batteria intelligente per la ricarica wireless. Naturalmente anche gli AirPod saranno compatibili.