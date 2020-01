Invito a cena? Alcune idee per non presentarsi a mani vuote

Quando si riceve un invito da un caro amico per cena è sempre buon uso portare qualcosa per mandare un messaggio al padrone di casa.

I messaggi possono essere molteplici. Ad esempio se si vuole calorosamente ringraziare dell’ospitalità e contribuire in qualche modo alla serata, si può decidere di far assaggiare all’amico la specialità di un luogo in particolare, magari un prodotto della propria regione d’origine o di un territorio di eccellenza.

Le soluzioni più adatte per non arrivare all’appuntamento a mani vuote sono molteplici, si può optare per una bella bottiglia di buon vino, oppure qualche specialità da inserire nel menù, dall’antipasto fino ad un gustoso dolce da assaporare tutti insieme a fine cena.

Salumi e formaggi

Una delle soluzioni che potrebbe risultare più azzeccata è quella di presentarsi con qualche salume o formaggio particolare e di eccellenza.

Per fortuna l’Italia in quanto ad eccellenze è assolutamente ricca un po’ in tutte le regioni ma quelle a dominare sono senza alcun dubbio la Toscana e l’Umbria.

Si può scegliere una specialità toscana, come il capocollo toscano o il delizioso guanciale di cinta senese.

Se si vuole portare un prodotto umbro si può scegliere un salume particolare, infatti l’Umbria è famosissima per la sua norcineria, dove a farla da padrone è Norcia e i suoi splendidi prodotti caserecci.

Per chi preferisce optare, invece, per un formaggio di altissima qualità meritano di essere assaggiati almeno una volta nella vita il Pecorino Marzolino ed il cacio della Valdichiana.

Sono spesso introvabili, noi li abbiamo trovati sul sito di prodotti tipici del centro Italia Cose del Posto, ma chi li riceverà come dono li apprezzerà sicuramente tantissimo.

Primi piatti

Se il rapporto con chi vi ha invitati è ovviamente un po’ più stretto, si può decidere di preparare anche un primo. Naturalmente meglio scegliere qualcosa che può essere cucinato in anticipo, pensiamo ad una lasagna o a delle crepes salate, mentre sono sconsigliati piatti che di regola vanno fatti al momento. Nel caso avessimo la possibilità di prendere possesso dei fornelli si può optare per una pasta un po’ diversa dal solito. Restando sempre in Umbria e Toscana si potrebbero cucinare degli stringozzi al tartufo o allo zafferano, ma anche una fettuccina alla canapa oppure i famosi umbricelli al sedano nero di Trevi. Insomma delle paste un po’ particolari che magari non sono mai state assaggiate.

Tartufi, legumi e cereali

Altro regalo che può essere davvero molto apprezzato è quello che riguarda tutte le specialità legate al tartufo ed ai funghi.

Pensiamo alle creme che vengono utilizzate per creare degli splendidi secondi piatti o semplicemente per spalmarle su un po’ di pane. Se si è sicuri che chi ci ha invitato è un vero amante del tartufo si può optare anche di regalare un tartufo nero di Norcia oppure un olio extra vergine di oliva al tartufo nero o bianco.

Altra possibilità oltre al tartufo è quella di scegliere dei legumi o dei cereali come le lenticchie di Colfiorito o di Castelluccio oppure la Roveja, un legume antichissimo e poco conosciuto che si coltiva soltanto in alcune regioni come l’Umbria e le Marche.

Vino, birra e distillati

Un’ultima possibilità è quella di optare per un classico: la bottiglia di vino.

L’importante è scegliere sempre prodotti di alta qualità. Regalare una buona bottiglia di Chianti o di Montefalco è un’ottima idea, ma non sono da disdegnare neanche delle birre artigianali o dei distillati come la grappa che può essere aperta a fine cena.

Insomma di idee per non presentarsi a mani vuote ce ne sono davvero tantissime. E’ importante a nostro avviso che il pensiero che si porta in dono sia davvero pensato ed adatto a chi ci ha invitato.