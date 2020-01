Intervista a Sara Lazzaro

18 regali è senza dubbio il film che ha regalato nel periodo di feste, ancora in sala, grandi emozioni al pubblico cinefilo.

Tratto da una storia vera quella di Elisa Girotti e interpretato da Vittoria Puccini, Benedetta Porcaroli e Edoardo Leo con un avvincente interpretazione di Sara Lazzaro.

Noi di lifestyleblog.it l’abbiamo intervistata per voi.

Decisamente un anno di svolta il 2019 per la tua carriera. Tanti progetti importanti, parlaci del tuo personaggio nella fiction Volevo fare la rockstar ?

In Volevo fare la rockstar interpreto il personaggio di Daniela, migliore amica di Oliva (Valentina Bellè).

Da giovane anche lei aveva il punk nel sangue: era chitarrista nel gruppo Takabrighe, con Olivia e Fulvio (Matteo Lai).; ora è veterinaria.

È una ragazza vivace, forte, diretta, ironica e impenitente, anche lei con i suoi punti “morbidi” – come tutti. Ho amato interpretarla, e sarò eternamente grata a Matteo Oleotto per avermi dato questa possibilità. Daniela è il mio primo personaggio comico!

Per l’inizio del 2020 ci regali un personaggio davvero di grande impatto Carla nel film 18 regali per la regia di Francesco Amato. Che esperienza è stata?

Sin dai primi provini ci tenevo molto a questo film E anche a come questo personaggio inventato si dovesse inserire negli equilibri di una storia vera, così importante e delicata, come quella di Elisa Girotto e Alessio Vicenzotto. Carla offre uno sguardo, uno scorcio di come un’altra giovane donna affronta la propria malattia e come si affianca al coraggio e alle scelte di Elisa accompagnandola, con le sue virtù e i suoi limiti, offrendole la sua amicizia, ma anche le sue fragilità e le sue paure.

Quale è stato l’approccio nell’interpretare una storia vera e delicata ispirata a Elisa Girotti?

Credo ci sia sempre un forte senso di responsabilità quando si interpretano personaggi realmente esistiti o si raccontano storie ispirate alla realtà.

Questa è una storia così forte che merita di essere raccontata nel modo ‘giusto’, per onorare il ricordo di Elisa e della sua famiglia – e credo sia stata una sensazione condivisa da tutti. Durante la lavorazione si è percepito questo “darsi” delle persone coinvolte, dietro e davanti la cinepresa.

Tanti i progetti in uscita il 2020 come la fiction La guerra è finita? Che messaggio vuole lanciare ?

Penso che questo nuovo progetto Rai sarà di forte impatto, sopratutto per il momento storico in cui stiamo vivendo.

In un’Italia disintegrata, stanca, disillusa del post seconda guerra mondiale si raccontano le storie e le vite di personaggi che hanno l’esigenza di ricostruire, fisicamente e metaforicamente, la propria casa, la propria vita e un nuovo paese, con la sola forza della fratellanza e di una umanità profonda.

E poi ancora un’altro prodotto Lux vide Medical Report in uscita in primavera:cosa ci puoi anticipare ?

La serie è ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, medico primario che in seguito ad un incidente perde la memoria, cancellando i suoi ultimi 12 anni di vita.

Luca Argentero veste i panni del protagonista ed io ho il piacere di essere al suo fianco, assieme a Matilde Gioli.

Il cast è molto interessante e variegato, con attori da diverse realtà, talentuosi e carichi di entusiasmo. Il nostro faro guida è Jan Michelini, regista centrale della serie.

Sono molto orgogliosa di far parte di questo progetto, perché credo che sia una testimonianza di una “rivoluzione” che è in atto in Rai (già Volevo fare la rockstar ne è un gran esempio), ma credo (spero) in Italia in generale, di spingere nuove storie, nuovi modi in cui raccontarle e nuovi volti con cui farlo.