Esce il 24 gennaio il nuovo album di Thomas, un talento incredibile capace di unire il canto e il ballo. La musica fa parte della sua vita fin da piccolo e le sue performance sono sempre qualcosa di unico. A soli 19 anni è capace di fondere insieme testi autobiografici, sonorità brillanti e un sound internazionale.

Il nuovo album di Thomas

“IMPERFETTO”, prodotto da Giordano Colombo e Federico Nardelli, uno dei più importanti produttori del momento (Ligabue, Gazzelle e altri), conterrà il brano “Ne 80”, scritto con Danti e presentato nella finale di Sanremo Giovani in prima serata su Rai Uno, e altri 5 brani inediti tra cui il nuovo singolo “CONTRO VERSO” in uscita domani, venerdì 17 gennaio.

“Imperfetto” – racconta Thomas – “come il suono, come l’amore, come tutto ciò che c’è di più puro, questo album lo è.. IMPERFETTO”.

Questa la track list:

Ne80 Tokio Nobody Portami via Contro verso Klessidra

Dal 24 gennaio Thomas incontrerà i fan in alcune città italiane. Ecco le date:

24 gennaio BASSANO DEL GRAPPA C.C. IL GRIFONE ore 18.30

25 gennaio FIRENZE GALLERIA DEL DISCO c/o Caffe Letterario ore 15.00

25 gennaio BOLOGNA MONDADORI Via d’Azeglio ore 18.30

26 gennaio MILANO MONDADORI Piazza Duomo ore 16.00

27 gennaio MESTRE C.C. NAVE DE VERO ore 17.00

28 gennaio ROMA DISCOTECA LAZIALE ore 16.00

Thomas nasce a San Giuseppe di Cassola (provincia di Vicenza) il 13 aprile 2000. Studia fin da piccolo canto e pianoforte e dall’età di 8 anni coltiva la passione per il canto e per la danza e a 10 anni si esibisce per la prima volta in pubblico.

Dopo la partecipazione al talent show “AMICI 16”, il suo EP Oggi più che mai raggiunge la Certificazione di Disco D’oro in 10 giorni dalla sua pubblicazione e il suo primo album “Thomas” (Disco D’Oro pe le vendite) entra direttamente al n.1 della classifica di vendita.